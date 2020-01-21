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Моніка Беллуччі, Ума Турман, Наталія Водянова і інші: найбільш яскравіші образи зірок на показі Dior

Lite » Мода 21.01.2020 - 17:36
Моніка Беллуччі, Ума Турман, Наталія Водянова і інші: найбільш яскравіші образи зірок на показі Dior
Моніка Беллуччі на показі Dior (фото: instagram.com/dior)

Шоу зібрало безліч знаменитостей

Вчора, 20 січня, в рамках Тижня високої моди в Парижі відбулося одне з найграндіозніших і найочікуваніших шоу – Christian Dior Couture весна-літо 2020. Чергова колекція Марії Грації Кьюрі була покликана розкрити в жінці справжню богиню. А тому образи моделей склали довні сукні, сандалі і обідки в дусі міфічних персонажів. Були тут також і більш "приземлені" речі, включаючи костюми, спідниці і брюки. Але всі моделі виконані особливим чином без використання швів. А тому силуети були плавними і м'якими. Жіночність явно в моді!

Моніка Беллуччі, Ума Турман, Наталія Водянова і інші: найбільш яскравіші образи зірок на показі DiorМоніка Беллуччі, Ума Турман, Наталія Водянова і інші: найбільш яскравіші образи зірок на показі Dior

Моніка Беллуччі, Ума Турман, Наталія Водянова і інші: найбільш яскравіші образи зірок на показі DiorНова колекція (фото: instagram.com/dior)

На показ зібралося безліч знаменитостей першої величини. Тут сяяли Наталя Водянова зі своїм чоловіком Антуаном Арно, легенди кіно Моніка Беллуччі, Сігурні Уівер, Ума Турман, Крістін Скотт Томас, модели Даутцен Крез, Юко Аракі і багато інших. Більшість із зірок приміряли речі з колекції цього знаменитого бренду.

Моніка Беллуччі, Ума Турман, Наталія Водянова і інші: найбільш яскравіші образи зірок на показі DiorМоніка Беллуччі, Ума Турман, Наталія Водянова і інші: найбільш яскравіші образи зірок на показі DiorМоніка Беллуччі, Ума Турман, Наталія Водянова і інші: найбільш яскравіші образи зірок на показі DiorМоніка Беллуччі, Ума Турман, Наталія Водянова і інші: найбільш яскравіші образи зірок на показі DiorЗіркові гості показу (фото: instagram.com/dior)

Так, Наталка вибрала стильне пальто з ідеальним силуетом, яке точно варто узяти на замітку тим, хто хоче навесні вигідно виділятися. Моніка Беллуччі приміряла костюм з темно-сірого твіду: широкі штани і жакет з поясом на талії. Не менш стильно виглядала і голлівудська актриса, муза Квентіна Тарантіно Ума Турман. 49-річна зірка сяяла в чорній сорочці, вкорочених сірих штанях і довгому пальті. Даутцен Крез зупинилася на ефектному міні... Милуємося, хто ще зумів виділитися незвичайним чином!

Моніка Беллуччі, Ума Турман, Наталія Водянова і інші: найбільш яскравіші образи зірок на показі DiorМоніка Беллуччі, Ума Турман, Наталія Водянова і інші: найбільш яскравіші образи зірок на показі DiorМоніка Беллуччі, Ума Турман, Наталія Водянова і інші: найбільш яскравіші образи зірок на показі DiorПоказ зібрав багато зірок (фото: instagram.com/dior/)

Ідеальна пара: Наталія Водянова блищить в стильному образі і в компанії чоловіка У стилі ретро: Наталія Водянова блищить в незвичайній зйомці для відомого глянцю
Новини України Наталія Водяноватиждень модиМоника Беллуччи
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