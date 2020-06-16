Не роби так: 7 помилок в макіяжі, які помітно старять

Багато дівчат не люблять з'являтися на публіці без макіяжу - адже з його допомогою можна стати впевненіше в собі, підкреслити свої достоїнства і приховати те, що не подобається. Однак іноді неправильно підібрана косметика або б'юті прийом можуть зіграти проти вас і в результаті візуально додати кілька зайвих років. Портал Glam Wish склав список частих помилок в макіяжі, яких слід уникати, адже вони помітно старять вас.

7 найпоширеніших помилок в макіяжі:

№1 Перебір з тональною основою

У прагненні створити ідеально матову шкіру обличчя і приховати всі-всі недоліки, багато хто в підсумку роблять тільки гірше. При нанесенні занадто товстого шару тонального засобу (та ще й з неправильно підібраним тоном), ви в кінцевому підсумку лише підкреслите навіть дрібні зморшки. І додасте собі п'ять зайвих років.

Щоб уникнути цього, візажисти радять утриматися від важкого "тональника" і його товстих шарів. Приховувати недоліки краще з допомогою консилера, який володіє легкою напівпрозорою текстурою. Консилер легко зливається з іншими тональними засобами. Крім того, консилер зволожує шкіру, через що вона буде виглядати свіжою.

№2 Перебір з тушшю на нижній повіці

Використання туші для підфарбовування вій на нижній повіці може додати вашому погляду додаткової виразності. З іншого боку, нанесення занадто великої кількості туші на "нижні" вії підкреслює зморшки навколо очей. Незалежно від того, наскільки це маленькі зморшки — густа туш виділить їх! Також промальовуючи вії на нижній повіці, складно уникнути ефекту "павукових лапок". А це завжди старить!

Ілюстративне фото (instagram.com/thisisglamwish)

№3 Вибір занадто темної помади

Без сумніву, одна тільки помада здатна творити чудеса. Досить підфарбувати губи яскравою червоною помадою — ви готові до вечірнього виходу. Підберіть трендовий останнім часом темний винний відтінок — і будете фатальної леді-вамп. Однак саме помади темного відтінку часто грають злий жарт. Особливо уважними слід бути жінкам з від природи вузькими губами, а також занадто світлою шкірою обличчя. Краще використовувати злегка рожевий напівпрозорий блиск.

Ілюстративне фото (instagram.com/thisisglamwish)

№4 Нанесення темних тіней на всю верхню повіку

Темні тіні наносять лише на зовнішні куточки повіки, ретельно розтушовувавши їх, щоб зробити очі більш виразними. Уникайте нанесення темних тіней на всю область верхньї повіки. Від цього погляд буде виглядати втомленим і "важким".

№5 Надмірне використання чорної підводки для повік

З помилок в макіяжі — нанесення темного олівця для очей на нижню лінію повіки. Що візуально робить ваші очі вузькими. Краще злегка наносити олівець на лінію росту вій.

Ілюстративне фото (instagram.com/thisisglamwish)

№6 Нанесення рум'ян на яблучка щік

По-перше, попрощайтеся з темними і насиченими кольорами! Звертайте увагу на більш світлі тони: блідо-рожевий або персиковий. По-друге, не наносьте рум'яна на яблучка щік. Виглядає це театрально, а також додає особі "кукольности". І чим жінка старша, тим більше це виглядає недоречно. Замість того, щоб намагатися підкреслити центральну зону щік, нанесіть рум'яна на верхню лінію вилиць — під яблучками щік. Використання м'яких і природних тонів зробить ваше обличчя молодшим і додасть йому романтичний блиск. Крім того, нанесення рум'ян на скули має ефект ліфтингу.

Ілюстративне фото (instagram.com/thisisglamwish)

№7 "Брови Брежнєва"

Так звані соболині брови — провідний тренд в макіяжі останні кілька років. Серед помилок в макіяжі — використання занадто темного олівця для брів може зробити ваше обличчя занадто грубим і старим. Більш розумно використовувати олівець на тон світліше, ніж ваш природний колір брів.

Ілюстративне фото (instagram.com/thisisglamwish)

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