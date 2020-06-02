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"Холостячка" Ксенія Мішина розкрила свої секрети краси і стрункості

Lite » Краса 02.06.2020 - 15:33
"Холостячка" Ксенія Мішина розкрила свої секрети краси і стрункості
Фото: Ксенія Мішина (instagram.com/misha.k.ua)

Актриса розповіла, які процедури та ритуали допомагають їй залишатися красивою і свіжою

Не встигли вщухнути пристрасті після фіналу 10 сезону романтичного реаліті "Холостяк", в якому головний герой Макс Михайлюк не зміг зберегти відносини з переможницею Дашею Ульяновою, як телеканал СТБ приголомшив новиною - вони знімуть шоу нового формату, в якому шукати свою другу половинку буде не чоловік, а жінка - "Холостячка". Ім'я головної героїні вже також відомо - нею стала зірка серіалу "Кріпосна" і переможниця Танців з зірками 2019 Ксенія Мішина. В інтерв'ю Cosmopolitan актриса поділилася своїми секретами краси, а також розповіла, як підтримує свою струнку фігуру.

За словами артистки, в її beauty-процедурах обов'язково є вода і зволожуючий крем.

"Думаю, як і в кожної жінки — з умивання. Після контакту з водою, обов'язково використовую тонік і наношу крем на тіло і на обличчя. Чесно кажучи, без них взагалі жити не можу, бо по природі шкіра у мене суха і потребує постійного зволоження. Також вранці обов'язково випиваю склянку теплої води. До речі, вже організм настільки привчений, що я і прокидаюся з жагою. 1,5 -2 літра води протягом дня — головний ритуал у збереженні гарного самопочуття", - зазначила Ксенія.

&quot;Холостячка&quot; Ксенія Мішина розкрила свої секрети краси і стрункості

Фото: Ксенія Мішина (instagram.com/misha.k.ua)

А ось косметикою вона користується тільки на роботі.

"Мій повсякденний макіяж — це або робочий грим, або нічого. У щоденному використанні приймає участь тільки доглядова косметика. Декоративною намагаюся користуватися тільки в особливих випадках", - зізналася актриса.

У догляді за волоссям Мішина користується корейської косметикою, також по можливості ходить до косметолога на процедури чищення, пілінг і зволоження.

Що стосується гармонії, для Ксенії дуже важливо внутрішнє наповнення.

"Гармонію знаходжу у своїй роботі, у своєму синові і завжди працюю над внутрішнім станом гармонії, всупереч обставинам. Мені, звичайно, це важко дається, бо я дуже емоційна людина, але самоосвіта у всіх областях є важливим фактором гармонії і здоров'я", - вважає зірка.

&quot;Холостячка&quot; Ксенія Мішина розкрила свої секрети краси і стрункості

Фото: Ксенія Мішина з сином (instagram.com/misha.k.ua)

Фігуру артистка підтримує з допомогою харчування і спорту.

"Харчування завжди впливає на зовнішній вигляд, все починається зсередини. Мої старання в дотриманні правильного харчування часто страждають через завантаженість у робочому графіку. Але все ж основні табу я не порушую. Намагаюся вживати їжу в залежності від сезону і ніяких фастфудів. Відносно недавно я зрозуміла, що віддаю перевагу танцям. Це приголомшливий вид спорту, який розкопує тебе: і внутрішньо, і зовні. Ну і, звичайно, спортзал, хоча я не любитель, але все ж для підтримки форм він необхідний", - розповіла Мішина.

&quot;Холостячка&quot; Ксенія Мішина розкрила свої секрети краси і стрункості

Фото: Ксенія Мішина (instagram.com/misha.k.ua)

А ось еталону краси у неї немає.

"Немає у мене еталонів. Так, мені подобається орієнтуватися на певні таланти, пробувати, застосовувати. Але, повторюся, одного ідеалу у мене не існує. У багатьох вчуся потроху. Люблю спостерігати, знаходити, запозичувати. Думаю, у багатьох акторів так відбувається", - зазначила "Холостячка".

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина зробила відверте зізнання про стосунки з чоловіками.

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Автор: Lite

Теги Новини України Ксения МишинаХолостячка
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