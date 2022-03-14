Чим замінити магазинний скраб для обличчя і тіла: компоненти є на кожній кухні

Наша шкіра потребує регулярного догляду, щоб бути сяючою і красивою. Але що робити, якщо доступ до магазинів косметики обмежений. Вихід можна знайти на будь-якій кухні, адже маючи залишки рису і трохи уяви, реально приготувати домашній скраб для обличчя і тіла.

Ми з Lite зібрали найкращі способи від б'юті-блогерів.

Найважливіші правила скрабу

Хоча приготувати скраб можна з чого завгодно, є два непорушних правила: Масляна складова (є винятки) і абразивні частинки. Це те, що має бути в скрабі.

В якості абразиву можна використовувати сіль, цукор, кава, крупи, насіння трав і навіть перетерті шкурки цитрусових.

Рисовий скраб для обличчя

Рис

Вода (можна замінити лимонним соком)

100 грам рису потрібно промити і добре просушити (ідеально - кілька днів). Подрібніть рис блендером або кавомолкою майже в пил. Змішайте з водою, щоб отримати кашку.

Такий скраб добре підходить для жирної і проблемної шкіри. Його наносять на розпарене обличчя не частіше 1 разу на тиждень.

Для сухої і чутливої шкіри він не підійде.

Кавовий скраб для" проблемних зон" тіла

Кава

Апельсинова ефірна олія

Оливкова олія

Подрібніть за допомогою кавомолки 200 грамів кави, додайте 5 крапель ефірної олії (якщо є таке) і кілька столових ложок оливкової олії. Наносьте на попередньо очищену, мокру і розпарену шкіру. Ретельно масажуйте проблемні зони протягом 15 хвилин. Використовувати можна не частіше 2 разів на тиждень.

Особливо добре такий скраб справляється з проблемними зонами стегон, сідниць, живота, допомагаючи робити шкіру пружною.

Медово-сольовий скраб для всього тіла

Сіль

Мед

Змішайте 200 грам солі і 100 грам рідкого меду. Рівномірно нанесіть по всьому тілу круговими масажними рухами. Дайте суміші трохи побути на шкірі. Використовувати можна 1 раз на тиждень.