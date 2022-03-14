ru ua
Пн, 14 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чим замінити магазинний скраб для обличчя і тіла: компоненти є на кожній кухні

Новость на русском →
Понеділок 14 березня 2022 19:00
Чим замінити магазинний скраб для обличчя і тіла: компоненти є на кожній кухні Фото: як зробити скраб для обличчя і тіла (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Наша шкіра потребує регулярного догляду, щоб бути сяючою і красивою. Але що робити, якщо доступ до магазинів косметики обмежений. Вихід можна знайти на будь-якій кухні, адже маючи залишки рису і трохи уяви, реально приготувати домашній скраб для обличчя і тіла.

Ми з Lite зібрали найкращі способи від б'юті-блогерів.

Найважливіші правила скрабу

Хоча приготувати скраб можна з чого завгодно, є два непорушних правила: Масляна складова (є винятки) і абразивні частинки. Це те, що має бути в скрабі.

В якості абразиву можна використовувати сіль, цукор, кава, крупи, насіння трав і навіть перетерті шкурки цитрусових.

Рисовий скраб для обличчя

  • Рис
  • Вода (можна замінити лимонним соком)

100 грам рису потрібно промити і добре просушити (ідеально - кілька днів). Подрібніть рис блендером або кавомолкою майже в пил. Змішайте з водою, щоб отримати кашку.

Такий скраб добре підходить для жирної і проблемної шкіри. Його наносять на розпарене обличчя не частіше 1 разу на тиждень.

Для сухої і чутливої шкіри він не підійде.

Кавовий скраб для" проблемних зон" тіла

  • Кава
  • Апельсинова ефірна олія
  • Оливкова олія

Подрібніть за допомогою кавомолки 200 грамів кави, додайте 5 крапель ефірної олії (якщо є таке) і кілька столових ложок оливкової олії. Наносьте на попередньо очищену, мокру і розпарену шкіру. Ретельно масажуйте проблемні зони протягом 15 хвилин. Використовувати можна не частіше 2 разів на тиждень.

Особливо добре такий скраб справляється з проблемними зонами стегон, сідниць, живота, допомагаючи робити шкіру пружною.

Медово-сольовий скраб для всього тіла

  • Сіль
  • Мед

Змішайте 200 грам солі і 100 грам рідкого меду. Рівномірно нанесіть по всьому тілу круговими масажними рухами. Дайте суміші трохи побути на шкірі. Використовувати можна 1 раз на тиждень.

Раніше ми писали, як продовжити життя хлібу.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте LITE в Google News
Скраб Красота
STYLER
В Україну йде сильне потепління: де буде +10 вже зовсім скоро
В Україну йде сильне потепління: де буде +10 вже зовсім скоро