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Всі ми так робимо: невинна звичка, iз-за якої з'являються зморшки

Lite » Краса і здоров'я 02.12.2018 - 12:05
Всі ми так робимо: невинна звичка, iз-за якої з'являються зморшки
Наші звички в їжі можуть впливати на те, як швидко в нас з'являться перші ознаки старіння Деякі продукти харчування не тільки додають нам зайвих кілограмів, але і забирають у нас дорогоцінні роки життя. Адже харчування в першу чергу визначає внутрі

На перший погляд вона може здатися простою, але це не так

У природної краси багато ворогів. Крім давно відомих б'юті-ворогів кожи, таких як: сонце, неочищені кисті для макіяжу, цукор і алкоголь тепер відомий ще один - трубочки для напоїв! Виявляється, це, на перший погляд, невинне захоплення викликає появу зморшок навколо рота і старить обличчя, про це пише "Cosmopolitan".

Утворення зморшок навколо губ виникає iз-за мімічних м'язів, які постійно і нефизиологично напружуються. По суті, можна провести аналогію з курінням сигарет, коли регулярно стислі губи з часом втрачають об'єм і привабливість.

Всі ми так робимо: невинна звичка, iз-за якої з'являються зморшки

Ілюстративне фото (cosmo.com.ua)

Щоб не стати володаркою мімічних зморшок раніше покладеного терміну потрібно робити наступне: по-перше, пити просто з келиху або склянки без трубочки, по-друге, змазувати губи і шкіру навколо них зволожуючі, живильними або зміцнюючими засобами з колагеном і гіалуронової кислотою. Крім цього бажано стежити за мімікою – найчастіше саме вона винна в передчасному старінні і появу так званої "маски старості" поряд з сонцем.

До речі, раніше ми публікували топ-5 продуктів, які нас старять.

Нагадаємо, дієтологи розповіли, чому в стресі ми їмо солодке і як з цим боротися. У стресових ситуаціях краще всього на сприятливий настрій діють солодощі, але їх ефект недовгий. Краще стає лише на короткий час, потім все повертається в початковий стан.

Відео: (video.rbc.ua)

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