Як відчувати себе бадьорим і свіжим зранку: 7 лайфхаків

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт по здоровому способу життя дала ефективні поради

Погодьтеся, нерідко зранку ми відчуваємо себе сонними і знесиленими, а ще ж цілий день попереду. Про те, як можна виправити ситуацію, розповіла на своїй сторінці в Instagram популярний блогер, експерт по схудненню і здоровому способу життя Даша Бухман. До речі, раніше вона перерахувала вечірні ритуали, які допоможуть легше заснути.

Отже, ось 7 лайфхаків від Даші, як відчувати себе бадьорим і свіжим зранку (особливо, якщо прокинувся без сил):

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Велика склянка води, краще кімнатної температури або тепла з невеликою кількістю лимона і імбиру (на своєму досвіді: чим більше імбиру, тим швидше прокидаєшся). Його, як одного разу підказала мені подруга, можна видавити часникодушилкою. Вода запускає нашу травну систему і вимиває токсини.

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Стрибки на місці (100 разів): по-перше, це відмінно піднімає настрій, по-друге, очищає лімфатичну систему, по-третє, прискорює кровообіг. Діти зазвичай приєднуються і виходить дуже весело.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Подивитися на сонячне світло (розумію, що з цим зараз може бути проблематично, але все ж - навіть якщо похмуро, схема працює, але тільки не через вікно - а просто вийти на балкон/вулицю ) або можна придбати спеціальний будильник, який будить світлом (погуглите wake-up light alarm clock). Сонячне світло позитивно впливає на наш гормональний фон, в тому числі, на лептин, який відповідає за вироблення енергії.

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Холодний душ: цей засіб працює для мене на 100%. Включаємо холодну воду, і хоча б 10 подихів стоїмо під нею (якщо цікаво почитати про загартовування і вплив низьких температур на організм, пошукайте Wim Hof "Iceman" Method - дуже надихаюча і цікава історія та інформація).



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Білково-жировий сніданок. Помічали, що в ті дні, коли не виспалися, організм особливо активно просить вуглеводів і цукру і ніби ніяк не може наїстися? Наприклад, так виходить, що кашу на сніданок я їм найчастіше в ті дні, коли недоспала. Ідеальним варіантом для підтримки стабільного рівня енергії та регулювання гормону голоду греліну, буде білково-жирової сніданок: чіа-пудинг/яйця/риба з овочами/авокадо. До сніданку я люблю випити матчу з кокосовою пастою і колагеном.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Ілюстративне фото (instagram.com/vitaminl_blog)⠀

Ще важливі деталі, які допоможуть:

Ілюстративне фото (instagram.com/vitaminl_blog)⠀

Ми також передавали корисні і ефективні поради про те, як перестати їсти після вечері.