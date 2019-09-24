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5 речей, які варто зробити перед сном, щоб вранці відчувати себе чудово

Lite » Краса 24.09.2019 - 22:32
5 речей, які варто зробити перед сном, щоб вранці відчувати себе чудово
Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієтолог поділилася корисними вечірніми ритуалами

Якщо з ранку ви часто відчуваєте себе втомленою і розбитою, можливо, справа в неправильному відході до сну. Лікар-дієтолог Анна Орєхова поділилася на своїй сторінці в Instagram списком корисних вечірніх ритуалів, які допоможуть вам змінити ситуацію.

Вона перерахувала 5 речей, які варто зробити перед сном, щоб вранці відчувати себе просто чудово.

Вечеряти за 3 години до сну

Навіщо? Щоб не зірватися перед сном на бутерброд з ковбасою, а спокійно лягти спати. А що робити, якщо навіть після вечері хочеться їсти? Можна випити кефір, перекусити овочами, а якщо зовсім тяжко, то з'їсти варене яйце.

Йога/розтяжка/прогулянка ввечері

Чому? Відмінний варіант активності, який не напружує після робочого дня, плюс може допомогти заснути.

5 речей, які варто зробити перед сном, щоб вранці відчувати себе чудово

Ілюстративне фото (pexels.com)

Спланувати раціон на день/зібрати обід, перекус з собою

Не тільки усуне зриви, але і заощадить ваш час.


Провітрити кімнату/використовувати темні штори/прибрати телефон

Все це актуально не тільки для тих, хто страждає безсонням, а просто, як правило, перед сном, яке допомагає краще відпочити.

5 речей, які варто зробити перед сном, щоб вранці відчувати себе чудово

Ілюстративне фото (pexels.com)

І найважливіше, порадуйте себе чимось і нехай це буде не їжа

А щось з ваших улюблених занять - ваше хобі, фільм, музика, книга, ванна, маска для обличчя, розмова з подругою, а краще просто лягайте спати раніше, на наступний день точно подякуєте самі собі

5 речей, які варто зробити перед сном, щоб вранці відчувати себе чудово

Ілюстративне фото (pexels.com)

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