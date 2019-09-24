5 речей, які варто зробити перед сном, щоб вранці відчувати себе чудово

Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієтолог поділилася корисними вечірніми ритуалами

Якщо з ранку ви часто відчуваєте себе втомленою і розбитою, можливо, справа в неправильному відході до сну. Лікар-дієтолог Анна Орєхова поділилася на своїй сторінці в Instagram списком корисних вечірніх ритуалів, які допоможуть вам змінити ситуацію.

Вона перерахувала 5 речей, які варто зробити перед сном, щоб вранці відчувати себе просто чудово.

⠀

Вечеряти за 3 години до сну

Навіщо? Щоб не зірватися перед сном на бутерброд з ковбасою, а спокійно лягти спати. А що робити, якщо навіть після вечері хочеться їсти? Можна випити кефір, перекусити овочами, а якщо зовсім тяжко, то з'їсти варене яйце.

⠀

Йога/розтяжка/прогулянка ввечері

Чому? Відмінний варіант активності, який не напружує після робочого дня, плюс може допомогти заснути.



⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

Спланувати раціон на день/зібрати обід, перекус з собою

Не тільки усуне зриви, але і заощадить ваш час.

⠀

Провітрити кімнату/використовувати темні штори/прибрати телефон

Все це актуально не тільки для тих, хто страждає безсонням, а просто, як правило, перед сном, яке допомагає краще відпочити.



⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

І найважливіше, порадуйте себе чимось і нехай це буде не їжа

А щось з ваших улюблених занять - ваше хобі, фільм, музика, книга, ванна, маска для обличчя, розмова з подругою, а краще просто лягайте спати раніше, на наступний день точно подякуєте самі собі

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, дієтолог Лора Філіппова назвала доступний продукт для квітучого вигляду.

Також дієтолог Світлана Конакова розповіла, яким повинен бути правильний сніданок.