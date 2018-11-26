Як швидко скинути зайву вагу: 10 здорових способів

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Візьміть себе в руки і спробуйте використовувати ці поради

Звичайно, всі ми мріємо про те, щоб їсти і не товстіти або ж схуднути легко і без зусиль з допомогою чарівної таблетки. Однак правда в тому, що єдиний дієвий спосіб швидко скинути вагу без шкоди для здоров'я — збалансоване харчування, активні фізичні навантаження і самоконтроль, пише ELLE.

Як же схуднути, щоб при цьому не нашкодити своєму організму? Вам допоможуть наступні 10 порад.

1. Вода

Вчені з перемінним успіхом розвінчують міф про те, що стан нашої шкіри безпосередньо залежить від кількості води, яку ми випиваємо за день. Крім тих випадків, коли її настільки багато, що це викликає набряклість. Але це зовсім не означає, що дві склянки води перед їжею, які феноменально сприяють поліпшенню травлення, хтось відміняв. А ось під час їжі пити не варто. Вода практично не затримується в шлунку, але при цьому, забирає з собою частину шлункового соку.

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2. Цукор

Цукор — ворог гарної фігури. Зовсім відмовлятися від солодкого не варто, він все-таки необхідний — швидко піднімає рівень глюкози в крові, викликаючи прилив енергії. Просто навчитеся правильно знаходити йому еквіваленти. Скажімо, замініть молочний шоколад темний, морозиво — на заморожені фрукти, а латте — на американо. А ось від пакетованих соків і газованих напоїв доведеться відмовитися назавжди, як і від жуйки "без цукру".

3. Сіль

Ще один швидкий спосіб скинути вагу — відмовитися від солі. У звичних нам кількостях (середній українець споживає в день від 15 до 20 грамів солі при нормі в 5) вона явно не сприяє швидкому зниженню ваги — затримує воду в організмі. Починайте відмовлятися від неї поступово, наприклад, замініть готові солоні снеки на hand made морквяні палички з хумусом.

4. Жирна їжа

Так-так, все-таки доведеться забути про жирне і смажене і навчитися готувати на пару. В цьому дуже допоможе пароварка.

5. Випічка

Утріть скупу сльозу і, в першу чергу, попрощайтеся з улюбленими булочкам, круасанами і білим хлібом. А ось цільнозернову випічку виключати з раціону, звичайно, не варто. Виправдати шматочок такого хліба за сніданком допоможуть харчові волокна, вітаміни групи В і вітамін Е, мінерали (залізо, цинк і селен), антиоксиданти, рослинні естрогени та інші корисні елементи в його складі.

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6. Гостра їжа

Один із секретів стрункості азіаток — гостра їжа. Вона допомагає організму спалювати калорії, підвищуючи температуру тіла. І мова йде не про пекуче блюдо з соусом чилі, від якого на очах з'являються сльози - невеликого пучка червоного перцю час від часу буде достатньо.

7. Сніданок

Ми говорили про це тисячу разів, але, за статистикою і власним досвідом знаємо, що це важливе правило багато продовжують вперто ігнорувати. Промовте вголос або повісьте на холодильник плакат: сніданок — це НАЙВАЖЛИВІШИЙ прийом їжі. Вівсянка, йогурт зі шматочками фруктів, тости — обирайте на свій смак, а отримані калорії — впевнено спалюйте протягом всього дня.

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8. Вечеря

Віддавати вечерю ворогові, як у відомій приказці, все-таки не варто, але задуматися про кількість калорій у страві "після шести" — обов'язково. Вночі травлення сповільнюється в кілька разів — шлунку не впоратися. Зовсім пропустити вечерю можна, тільки якщо ви відчуваєте, що переїли за обідом. В іншому випадку, великий шанс, що вам загрожує ніч на чергуванні біля холодильника.

9. Їжте повільніше

Шлунку потрібен час, щоб подати сигнал мозку, що він ситий і задоволений. В середньому — 15-20 хвилин. За вечерею постарайтеся зосередитися на їжі, а не на новому епізоді улюбленого серіалу. Так ви зможете краще контролювати сам процес і насолоджуватися смаком, а не просто бездумно ковтати їжу.

10. Фізкульт-привіт

Знайти мільйон виправдань, щоб обмежити себе в будь-якій фізичній активності? А ви набили руку в цій справі! Поспішаємо розчарувати: без фізичних навантажень, на жаль, ніяк. Тут, головне, підійти до справи з розумом. Не варто перевантажувати організм і сходу будувати з себе гуру фітнесу. Вага, можливо, і буде плавно йти, але ось серце спасибі не скаже. Всі тренування повинні бути ретельно підібрані (за віком, станом здоров'я та бажаного результату). Поставте мету, прислухайтеся до організму, прорахуйте, скільки занять на тиждень зможете легко витримати. Зробіть тренування більш інтенсивними, якщо ваша робота сидяча. Не лінуйтеся. Присідання і розтяжку можна виконувати і вдома, поки дивіться нову серію улюбленого серіалу.

Фото: pixabay.com

Нагадаємо, були названі 5 звичок, які заважають схудненню.

Ми також писали про те, що кетодієта та інші режими харчування з невеликою часткою вуглеводів не стають менш корисними з плином часу і змушують тіло спалювати більше, а не менше калорій. Вони констатували, що люди, які дотримуються подібної дієти, скидають кілограми в більшому обсязі порівняно з іншими.

Раніше вчені повідомили про новий спосіб, який допоможе позбутися від зайвих кілограмів без дієт і виснажливих тренувань у залі. Суть цього методу полягає в тому, що людина повинна встановити чіткий режим дня, який дозволить організму самостійно спалювати значну частину зайвих калорій щодня вечорами.

Відео: РБК-Україна