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Худнемо смачно: топ-5 рецептів корисних салатів

Lite » Їжа 16.02.2020 - 08:38
Худнемо смачно: топ-5 рецептів корисних салатів
Ілюстративне фото (pexels.com)

Нутриціолог поділилася простими і легкими рецептами для тих, що худнуть

Хочете схуднути, але при цьому смачно і різноманітно харчуватися? Для цього слід запастися рецептами здорових страв - наприклад, так популярних серед тих, що худнуть, салатів. Дієтолог-нутриціолог Олена Кален, яка раніше назвала топ-5 продуктів, які не варто поєднувати при схудненні, на сторінці Instagram поділилася рецептами 5 салатів, які легко приготувати і які дуже корисні і при цьому смачні.

1. Салат з тунця.

Консервований тунець, свіжий огірок, капуста пекінська, 1 цибулина, 3 яйця, оливкова олія, сіль, чорний перець за смаком. Все нарізати соломкою або кубиками, заправити оливковою олією.

Поліненасичені жирні кислоти Омега-3 і Омега-6 в складі тунцового м'яса знижують вміст «поганого» холестерину в крові. Унікальний комплекс вітамінів групи В-покращує стан шкіри, стимулює процеси регенерації.

Худнемо смачно: топ-5 рецептів корисних салатів

Ілюстративне фото (pexels.com)

Салат Гранатові бризки»

Яловичина відварна шматочками, моркву на дрібній тертці, зерна одного граната і волоські горіхи (подрібнити), можна заправити домашнім майонезом або сметаною.

Гранат багатий мінералами — залізо, йод, калій з кальцієм, кремній і амінокислоти. Прекрасний засіб для підвищення імунітету, допомагає при виснаженні, підвищує рівень гемоглобіну.


3. Салат з цвітної капусти.

Цвітна капуста, помідори, часник, йогурт або будинок.майонез.

Сиру цвітну капусту ділимо на суцвіття і дрібно нарізаємо, додаємо помідори (краще Черрі, ріжемо на дві половинки) і за смаком часник. Все заправляємо йогуртом або будинок. майонезом.

Цвітна капуста допомагає знизити ризик розвитку раку, серцевих захворювань і порушень мозкового кровообігу, бореться із запаленням, покращує травлення, допомагає збалансувати гормони, зберігає здоров'я очей.

Худнемо смачно: топ-5 рецептів корисних салатівІлюстративне фото (pexels.com)

Худнемо смачно: топ-5 рецептів корисних салатівХуднемо смачно: топ-5 рецептів корисних салатів
Ілюстративне фото (instagram.com/elenakalen)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Олена Кален розвінчала поширені і укорінені міфи про сніданок.

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