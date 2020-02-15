Від них товстіють? Дієтолог розвіяла міфи про популярні продукти

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт "виправдала" улюблені багатьма продукти харчування

Фахівець зі схуднення Альбіна Комісарова впевнена, що поділ продукти на "корисні" і "шкідливі" - вже неправильний шлях. До того ж, багато з них зовсім не так страшні для фігури і здоров'я, як багато хто вважає. Дієтолог вже "виправдала" цукор, сіль і каву, а тепер на своїй сторінці в Instagram запропонувала розглянути ще кілька продуктів, які є практично на кожній кухні.

Про них ходить помилкове твердження, що вони викликають повноту. Але чи так це?

Вершкове масло

У більшості тих, що худнуть, воно асоціюється зі складками на боках. Але давайте думати розумно. В хорошому маслі 82,5% жирності і 746 ккал. В оливковій олії 99% жирності та 898 ккал. Але хто боїться оливкової олії? Багато прямо з пляшки поливають нею страви. Так чим не догодило вершкове масло? Насичені жири? Так. Але шкода насичених жирів багаторазово була спростована і найважливіше це баланс - більше споживати ненасичених жирів, ніж насичених. І в шматочку вершкового масла на хліб або кашу нічого страшного немає. До речі, кокосове масло теж насичений жир.

Вершки

Варто почути слово вершки і відразу думаєш «ну звичайно, це жирно дуже». Але постійте, є вершки 10% жирності і якщо пити каву з вершками (маленькі для кави), то це 14 ккал в чашці. Також можна додати вершки іноді до їжі. А то сметана 15% це ок, а вершки 10% жах, ох вже ця логіка.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Рис

Білий рис, який жах?!!! Ніхто не сперечається, що бурий рис більш корисний, ніж білий, за рахунок малої обробки. Але! Мені багато разів доводиться на прийомі пояснювати, що рис теж може бути іноді гарніром. У 100 г відвареного білого рису 120 ккал.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Попкорн

Ми звикли вважати, що це шкідливий снек. Звичайно, якщо це варіант з кінотеатру з великою кількістю карамелі, то це не самий здоровий продукт. Але сам по собі попкорн робиться з цільного зерна, а значить, дуже корисний і насичує надовго. Робіть його вдома або купуйте готовий без великої кількості добавок.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла про секретні способи не зірватися під час застілля.