Швидко і натурально: 5 експрес-рецептів від темних кіл та зморшок під очима

Якщо безсонні ночі, занадто багато роботи і стрес негативно відбилися на обличчі у вигляді темних кіл під очима і навіть зморшок, а необхідно виглядати на всі сто - вам допоможуть прості рецепти від б'юті-блогера Ірини Шарк. Дівчина опублікувала їх на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що всі вони робляться дуже просто і з натуральних інгредієнтів.

5 експрес-рецептів від темних кіл та зморшок під очима:

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Сир: Розімніть вилкою 2 ст. л. сиру, сформуйте пласт, щоб було зручніше, і покладіть на очі. Через 10-15 хвилин можна прибирати.

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Ромашка: заваріть ромашку, процідіть і як охолоне розлийте у форми для льоду. Зберігайте в морозилці і за необхідності, в екстрених і не тільки випадках, можна використовувати.



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Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Зелений чай: заваріть чай і дайте настоятися якийсь час. Чекаємо поки охолоне, змочуємо ватяні диски і кладемо на хвилин 20 на очі.

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Огіркові патчі: сумішей багато, моя улюблена: огірок натерти в кашку, залити агар-агаром і прибрати в морозилку на 10 хвилин.



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Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Картопля: відріжте 2 кружечки і приберіть на 15 хвилин у морозилку. Потім дістати і через пару хвилин покласти на очі.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

"Не забувайте, що дуже важливо перевірити, чи немає яких-небудь серйозних проблем зі здоров'ям, а ще потрібно висипатися, стежити за харчуванням і менше нервувати", - зазначила експерт.

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