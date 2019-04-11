Буде спекотно: 10 кроків до ідеального пляжного образу від супермоделі Алессандри Амбросіо (відео)

Супермодель з більш ніж 20-річним досвідом роботи і колишній ангел Victoria's Secret Алессандра Амбросіо зізнається, що практично живе на пляжі. Але це не означає, що їй не потрібен макіяж. Вона досконало володіє створенням трендового пляжного лука, всі подробиці якого з задоволенням розповіла американському Vogue. Доведеться попрацювати, але результат того вартий! Отже, прибираємо волосся у високий пучок і приступаємо.

1. Першим ділом модель наносить на шкіру зволожуючу тканинну маску на 20-30 хвилин. Зверху за допомогою охолодженого масажного ролера вона плавними рухами проходиться по всьому обличчю. Таким чином, допомагаючи відновити кровообіг в шкірі, розбудити і "підбадьорити" її. Після такої процедури обличчя стає свіжим і сяючим.

2. Другий крок – зволожуючий спрей. До речі, його Алессандра також завжди бере на борт при перельотах.

"Я обожнюю сонце і буквально живу в бікіні", – зізнається 37-річна красуня, для якої пляж – рідний дім. Вона родом із Бразилії, а тепер влаштувалася в сонячній Каліфорнії. Тому наступний обов'язковий пункт – санблок-флюїд, який захистить шкіру від шкідливої дії ультрафіолету.

3. Куди ж без модного мерехтливого ефекту? Навіть на пляж Алессандра рекомендує нанести кілька крапель рідкого освітлення, а потім – легку тональну базу і основу, трохи темніше природного тону. До речі, дівчина зізналася, що любить демонструвати здорову та доглянуту шкіру, тому все повинно бути максимально натурально. Засіб на обличчя вона наносить б'юті-блендером, а для шиї використовує кисть. Ще вона зізналася, що за довгі роки роботи в модній індустрії підгледіла у візажистів безліч секретів. І один з них – наносити базу пальцями, легкими рухами, злегка розігріваючи її.

4. Наступний крок – консилер. "Я відчуваю себе дуже молодо. Але знаєте, я не сильно молода", – жартує модель. І радить наносити засіб не тільки під очі, але і на всю T-зону.

5. Для брів вона використовує фіксуючий гель. До речі, Алессандра задоволена, що її брови "все ще на місці", незважаючи на всі експерименти з ними на початку кар'єри, коли в моді були "ниточки".

Шикарна Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

6. Тепер – трохи бальзаму для губ. І приступаємо до очей! Модель підводить їх кайалом по слизовій нижній і верхній повіках. "Я люблю "котячу" форму очей і обожнюю експериментувати з олівцями", – зізнається Алессандра і тут же хвалиться цілою колекцією. Тепер малюємо лінію по верхньому століттю лайнером, "витягаючи" куточки. Потім в хід йде керлер і туш для вій. Зауважте, для верхнього і нижнього ряду вона використовує різні туші – з більшою і меншою пензликом. Трохи бронзових тіней на повіки – тільки щоб надати очам мерехтливі відблиски, і йдемо далі.

7. Модель бере бронзатор в тон загару і використовує його для легкого скульптурування лиця. На "яблучка" щік вона наносить рожеві рум'яна. Якщо ще залишилися які-небудь недоліки, маскує їх за допомогою консилера.

Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

8. Губи Алессандра спочатку обводить по контуру олівцем нейтрального відтінку, а потім фарбує матовою помадою. Якщо ви хочете грайливого сяйва, радить модель, зверху нанесіть трохи блиску. Можна просто пальцем! Тепер трохи дрібного шиммера на повіки, освітлення на виступаючі зони. Потім – легкий серпанок закріплює спрею на все обличчя. Мейк-ап готовий!

9. І останній крок – зволожуючий засіб на все тіло з легким ефектом бронзату, пудра на плечі і ключиці для мерехтіння.

10. Для ідеального пляжного образу не вистачає тільки зачіски: модель розпускає волосся і надаємо їм об'єму і текстури за допомогою пари легких засобів. А також манікюру – на кутикули вона наносить трохи олії. І краплі улюбленого парфуму!

Нагадаємо, раніше Кортні Кардашян розповіла про секрети догляду та створення макіяжу.