Для тих, у кого немає часу: Сінді Кроуфорд вчить робити макіяж за 5 хвилин

Сінді Кроуфорд

Супермодель показала свою б'юті-рутину

53-річна супермодель Сінді Кроуфорд любить вести активне життя в соцмережах, показуючи і розповідаючи все про свій спосіб життя і догляді. На цей раз вона вирішила поділитися секретами краси, а вірніше – макіяжу, коли потрібно бути готовою до виходу за 5 хвилин. У короткому відео для американського Vogue вона показала, з чого складається її б'юті-рутина.

"Я не використовую багато косметики", – зізналася знаменита красуня, зазначивши, що якісний догляд набагато важливіше. Після вмивання вона наносить на обличчя сироватку, а також виконує один таємний ритуал, який підгледіла у візажистів: охолоджує в склянці крижаної води спеціальні інструменти для масажу і опрацьовує зону навколо очей. Таким чином, усуваючи мішки і темні кола. Після цього на шкіру наноситься засіб з UV-фільтрами.

Відео: instagram.com/cindycrawford

Також Сінді розповіла, що на початку модельної кар'єри зовсім не вміла фарбуватися, але поступово перейняла у знаменитих майстрів, з якими працювала, безліч секретів. І пожартувала, що цінність таких навичок в тому, щоб завжди виглядати відмінно на випадок, якщо ви зустрінете однокласників. Найчастіше, за словами Кроуфорд, досить пари простих дій: використовуйте туш для брів і вій, а ще консилер проти пігментації. До речі, Сінді зазначила, що вдячна собі за те, що не сильно знущалася над своїми бровами в молодості, висмикуючи їх в ниточку. Тому тепер їй достатньо олівця. До цього ж вона закликає і 17-річну дочку – модель Кайю Гербер.





Також вона дала кілька порад щодо вибору текстур. "З віком я зрозуміла, що я не шанувальник пудри, так як вона має тенденцію осідати в тонких лініях і зморшках", – зазначила вона, пропонуючи зробити вибір на користь кремових засобів. Це стосується і рум'ян – краще використовувати стіки.

Для макіяжу очей досить тіней і декількох шарів чорної туші. "Мені подобається темні відтінки, таким чином, мої повіки не виглядають опущеними", – каже співачка. Останній штрих для ідеального образу – розпущені локони в стилі все тих же 90-х.

Струнка Сінді Кроуфорд

Нагадаємо, раніше 53-річна Сінді Кроуфорд підкорила фігурою в бузковому костюмі.

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