Як боротися з сухим і ламким волоссям: рецепт ефективного засобу

Мучитеся від сухості і ламкості волосся, яке ще й виглядає дуже непривабливо? З цим цілком можна спробувати боротися в домашніх умовах без допомоги супердорогих засобів. Популярний б'юті-блогер Ірина Шарк, яка раніше розкрила секрети краси східних жінок, поділилася на своїй сторінці в Instagram рецептом відвару, який випробувала на собі і залишилася задоволена результатом.

Готуємо відвар з трав від сухості волосся:

Склад:

хвощ польовий 1 пакетик,

1 чайна ложка березових бруньок,

1 пакетик кропиви,

1 чайна ложка яблучного оцту.

Заливаємо все літром окропу і настоюємо 20-30 хвилин. Обов'язково процідити і обполоснути волосся після миття голови шампунем і бальзамом.

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Повторити курс із 14 процедур після кожного миття голови. ⠀

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Ілюстративне відео (instagram.com/irina.shark)

Цей рецепт не тільки вирішує проблему ламкого волосся, але і робить волосся блискучим, зміцнює його, стимулює ріст і зупиняє випадання.⠀



⠀Ілюстративне фото (unsplash.com)

Нагадаємо, раніше б'юті-блогер Ірина Шарк поділилася своїми секретними рецептами краси і молодості, в яких використовується такий інгредієнт, як куркума. Вона зазначила, що з куркуми можна робити дуже багато різних масок, це справжній помічник для здоров'я і краси. Також з куркуми можна зробити золоті патчі, які прекрасно знімають набряки, прибирають синці і розгладжують дрібні зморшки.