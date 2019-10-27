Беремо на замітку: секрети краси східних жінок

Багато дівчат захоплюються красою та сяючим виглядом східних жінок і були б не проти дізнатися їхні секрети. Насправді вони бувають досить простими! Б'юті-блогер Ірина Шарк, яка раніше перерахувала основні помилки у догляді за волоссям, відпочила в східній країні і привезла звідти місцеві лайфхаки, якими поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Отже, беремо на замітку, що використовують східні красуні в догляді за собою.

Жінки сходу дуже люблять хамами і частенько балують шкіру скрабами, віддаючи перевагу кавовій гущі. Для цього вони запарюють каву, дають їй настоятися і додають якесь базове масло, наприклад, оливкове і купу різних ефірних масел. До речі, ще один секрет краси це любов до масел.

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Любов до зеленого чаю. Зелений чай це потужний антиоксидант, який виводить з організму шкідливі радикали і запобігає передчасному старінню.



Ілюстративне фото: (pexels.com)⠀

Масло усьми. Чули про таке? Це дуже круте масло, в основному східні красуні використовують його для брів і вій. Це натуральний активатор волосся.

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Одна з найпопулярніших масок у них це глиняна маска. Використовується спеціальна марокканська глина, яку розводять відварами трав і квітів. А також додають туди різні масла й використовують цю суміш для догляду за шкірою обличчя, ну і на все тіло.



Ілюстративне фото: (pexels.com)⠀

Для проблемної шкіри використовується не сильний розчин лимонного соку, розведеного водою. Їм протирається обличчя. Такий розчин допомагає зменшити пори, бореться з акне, зменшує сальність.



Ілюстративне фото: (pexels.com)⠀

Рожева вода. Ця вода просто знахідка, чудовий тонік з чарівним ефектом. Масло турецької троянди дуже популярно в косметиці та парфумерії навіть якості люкс. Рожева вода пом'якшує шкіру, бореться зі зморшками, загоює подряпини, знімає запалення, освіжає.⠀

Ілюстративне фото: (pexels.com)

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