"Асоціюються з дитинством": дієтолог розповіла про користь каш

Фото: (pixabay.com)

Крупи мають досить тривалий термін зберігання і високу поживну цінність

Популярний дієтолог Світлана Фус розповіла про користь круп і поділилася порадами, як зберегти кашу максимально корисною і смачною, вдаючись до деяких простих хитрощів. Відповідний пост експерт опублікувала у Facebook.

"Каша у багатьох асоціюються з дитинством. Важко зустріти людину, яку б дбайливі батьки в дитинстві не примушували їсти кашу. Вона була популярною їжею нашого дитинства. Завжди обов'язково додавали масло, тому що "кашу маслом не зіпсуєш". Каші і зараз часто гостюють у багатьох на столі", - пише Фус.

За словами експерта, крупи хороші тим, що мають досить тривалий термін зберігання, високу поживну цінність і легко готуються. Каша є незмінним джерелом вуглеводів, вітамінів, мікроелементів, харчових волокон, які необхідні для нормальної роботи організму.

Світлана Фус стверджує, що найкориснішою є неочищена від зернової оболонки каша, так як, якщо оболонка видаляється, то кількість харчових волокон у крупах знижується і при цьому зростає їх глікемічний індекс. До речі, насичують такі пластівці на короткий проміжок часу.

Дієтолог не рекомендує їсти каші швидкого приготування, а також вважає, що, чим довше каша готується, тим краще. Це свідчить про те, що вона менше перероблена.

Фото: (pixabay.com)

"Перш ніж варити кашу, замочіть крупу на ніч, бажано у підкисленій воді. Так в крупі зменшитися вміст фітинової кислоти, яка заважає засвоєнню кальція, заліза і цинка", - радить експерт.

Також важливо, щоб каші поєднувалися з овочами, рибою, нежирним м'ясом, фруктами. Зміст в каші білків не є великим, тому як базовий продукт її розглядати не варто.

"Коли у вашому раціоні є цільнозернові каші, бажання постійно їсти солодке, зменшується. Звичайно, за умови дотримання режиму та збалансованості харчування. Вибирайте те, що не тільки вас нагодує, але і принесе вам користь", - підсумувала дієтолог.

Нагадаємо, що дієтологи назвали п'ять помилок, які заважають позбавитися від зайвої ваги.

До речі, раніше ми писали про те, що дієтолог назвала топ-5 напоїв для схуднення.

А також розповідали про те, що медики назвали продукти, які можуть спровокувати мігрень.

Відео: РБК-Україна