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Аніта Луценко розповіла, скільки потрібно пити води

Lite » Краса 16.03.2019 - 12:39
Аніта Луценко розповіла, скільки потрібно пити води
Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

Фітнес-тренер дала корисні поради про питний режим

Зоряна український фітнес-тренер і експерт по схудненню Аніта Луценко, яка раніше розповіла, чи можна пити алкоголь під час схуднення, дала відповідь на часте питання про те, скільки води потрібно випивати протягом дня для здоров'я і краси тіла. Про це вона докладно розповіла на своїй сторінці в Instagram.

За словами Луценка, щоранку необхідно починати зі склянки чистої води.

Далі за день потрібно випити ще 5 склянок води, причому холодної.

Аніта Луценко розповіла, скільки потрібно пити водиФото: (pixabay.com)

Якщо у вас набряки вранці після сну, то не пийте воду пізніше, ніж за 2-3 години до сну і зверніть увагу скільки солоного їсте, чи немає недоліку в чистій воді протягом дня.

Якщо тренуєтеся, то, чим більше потієте, тим більше пийте. Дрібними ковтками.

Аніта Луценко розповіла, скільки потрібно пити води
Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)⠀

"Поливайте себе не менш дбайливо, ніж дбаєте про политі улюблені квіти", - з гумором підсумувала Аніта.

Нагадаємо, раніше Аніта Луценко пояснила, як прибрати в'ялу внутрішню частину стегна. Для вирішення проблеми в'ялості внутрішньої частини стегна Аніта радить скористатися скороченням м'язів за методикою Кегель.

Ми також повідомляли, що Аніта Луценко показала прихований цукор в популярних напої та солодощах.

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