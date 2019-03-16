Аніта Луценко розповіла, скільки потрібно пити води

Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

Фітнес-тренер дала корисні поради про питний режим

Зоряна український фітнес-тренер і експерт по схудненню Аніта Луценко, яка раніше розповіла, чи можна пити алкоголь під час схуднення, дала відповідь на часте питання про те, скільки води потрібно випивати протягом дня для здоров'я і краси тіла. Про це вона докладно розповіла на своїй сторінці в Instagram.

За словами Луценка, щоранку необхідно починати зі склянки чистої води.

Далі за день потрібно випити ще 5 склянок води, причому холодної.

Фото: (pixabay.com)

Якщо у вас набряки вранці після сну, то не пийте воду пізніше, ніж за 2-3 години до сну і зверніть увагу скільки солоного їсте, чи немає недоліку в чистій воді протягом дня.

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Якщо тренуєтеся, то, чим більше потієте, тим більше пийте. Дрібними ковтками.



Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)⠀

"Поливайте себе не менш дбайливо, ніж дбаєте про политі улюблені квіти", - з гумором підсумувала Аніта.

Нагадаємо, раніше Аніта Луценко пояснила, як прибрати в'ялу внутрішню частину стегна. Для вирішення проблеми в'ялості внутрішньої частини стегна Аніта радить скористатися скороченням м'язів за методикою Кегель.

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