Аніта Луценко розкрила важливий момент в процесі схуднення

Професійний фітнес-тренер, відома телеведуча і фахівець по схудненню Аніта Луценко регулярно ділиться в мережі порадами про те, як можна скинути зайву вагу, а також показує корисні вправи і розповідає про правильне харчування. Так, спортсменка написала в своєму Instagram про важливий момент в процесі схуднення - настрій та здатність не звернути з наміченого шляху, навіть коли здається, що нічого не відбувається.

Вона зазначила, що не варто очікувати швидкого перетворення і що всякі зміни вимагають терпіння і часу.

"Все відбувається! Просто не блискавично! Скільки ви наїдали, не стежили за собою, погіршували свою шкіру, вантажили всі системи..? А потім оп і я вже тиждень як тренуюся і їм брокколі і не схудла на 5 кг. Тільки спокій, монотонність, впевненість у тому, що робиш для тіла користь, завдаєш йому здоров'я, РЕГУЛЯРНІСТЬ - призведуть до ефекту WOW! Так, іноді складно і хочеться все і відразу, але важливо розуміти, що зміни відбуваються кожну секунду, поки ти правильно харчуєшся, спиш, тренуєшся і в один момент, якщо не зістрибнеш, ти зрозумієш, що все правильно!" - підкреслила Аніта

Фото: Аніта Луценко та Світлана Фус (instagram.com/anitasporty)

Зірковий тренер закликала підписників не здаватися і перетерпіти перший час, і тоді все вийде.

"Не здавайся! Немає сенсу жити і картати себе за своє тіло і слабкість. Переживіть місяць звикання до нового способу життя і увійдете в світ прекрасного іншого життя, де пончик не найбільше щастя, а нити і скаржитися не так вже і прикольно )) і зрозумієте, що тільки ви творите своє життя і ніхто не винен в тому, де ви зараз знаходитеся і в якому вигляді. Це все ви! Тільки ви самі привели себе в цю точку і вам себе і виводити! І так! Зміни - це складно) але можливо) а потім як по маслу( кокосовому)", - залишила надихаючі слова Луценко.

Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

Користувачі мережі подякували їй за такі мудрі і надихаючі поради.

"Дякую за поради. Хочеться пробувати і змінюватися";

"Так! Мотивація!";

"Дякую. Такі слова дають ще більше сили і прагнення до кращого";

"Дійсно важко переналаштуватись, особливо якщо вдома кажуть ти худа, їж, їж. Як то ти сама очей не маєш";

"Аніта, ви мій наставник по життю. Я з вами ще зі школи займалася у програмі "все буде добре". Ви така красива, цілеспрямована, життєрадісна, дивлюся на вас і розумію, що хочу бути, як ви", - пишуть фоловери.

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