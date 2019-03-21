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Кайф: Аніта Луценко показала спільне тренування з Адріаною Лімою

Lite » Краса 21.03.2019 - 18:05
Кайф: Аніта Луценко показала спільне тренування з Адріаною Лімою
Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Телеведуча розповіла про важливість правильно підібраної активності для душі

Українська фітнес-тренер і сама спортивна ведуча Аніта Луценко завжди мотивує шанувальників власним прикладом. Вона не лише дає поради і рекомендації та також показує, як правильно виконувати вправи, але і закликає отримувати задоволення від активностей, знайшовши заняття по душі. Так, Аніті в Майямі пощастило потрапити на тренування до супермоделі Андріані Лімі, яка просто обожнює бокс. Відповідне відео тренер опублікувала на сторінці в Instagram.

У ролику Луценка з посмішкою на обличчі повторює рухи і випади слідом за всесвітньо відомою манекенницею, яка разом з величезною групою зосереджено боксує під музику.

Спортсменка зазначила, що кожен повинен знайти ту активність, яка йому ближче усього, і отримувати задоволення від процесу. Результат не змусить себе довго чекати, але головне – не лінуватися.

"Я категорично за те, щоб фітнес, спорт, активність була в кайф! Ось Адріана Ліма преться від боксу і 5 днів в тиждень і ходить на бокс вже багато років! Комусь шалено подобаються пробіжки, хтось кайфує від танців! Вибирайте такий вид активності від якого отримуєте задоволення, тренування, яких чекаєте, тренера, який надихає. Не мучте себе тренажерним залом тільки тому, що туди треба ходити - виберіть групові, зумбу і т. д... Але! Це не про лінь! Якщо просто вам в облом займатися своїм тілом і здоров'ям, то це - упс! Що вам більше до душі?" - поцікавилася вона у фоловерів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Anita Lutsenko (@anitasporty)

Підписники почали активно ділиться своїм особистим досвідом: когось приваблюють групові заняття, хтось обожнює йогу або танці, а інші обирають тренажерний зал. Звичайно ж, коментатори прийшли в захват від того, що Аніта змогла побувати на спільному тренуванні з зіркою світового рівня.

"Аніта, ви так легко і красиво це робите!", "Ви там з Лімою!", "Аніта, крутишка!", "Краса", "Клас", "Круто!", "Аніта, а можна ще таких відео побільше?" - просили користувачі мережі.

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