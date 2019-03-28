"Шалено ніжно": Аніта Луценко зворушила мережу фото з донечкою

Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

Тренер зізналася, що діти - головне досягнення в житті

Відомий фітнес-тренер і телеведуча Аніта Луценко встигає і допомагати сотням людей отримати свою фігуру мрії, і бути щасливою дружиною і матір'ю. Спортсменка, яка нещодавно показала вправу для гарної постави, поділилася на своїй сторінці в Instagram неймовірно ніжним знімком зі своєю донечкою Мією.

Білява дівчинка сидить у мами на колінах і тримає її за руки, при цьому зворушливо притиснувши до неї голову.

"Всі емоції і досягнення в житті меркнуть у порівнянні з дітками! Щирі, чесні, емоційні, які сміються від серця, ображаються від душі! Чиста Любов", - прокоментувала публікацію Аніта.

Фото: Аніта Луценко з донькою (instagram.com/anitasporty)

Шанувальники зворушилися милою фотографією мами з донькою і залишили багато зворушених коментарів, відзначаючи, що Мія - дуже красива дівчинка.

"Ніжність"

"Дуже миле фото"

"Як добре сказано! Чиста правда"

"Дві красоточки)))"

"Блондиночки красиві))"

"Фото сповнене ніжністю"

"Це так затишно виглядає і мило"

"Ніжне фото шалено"

"Які класнючі дівчата!!! Щастя вам"

"Ви такі класні та надихаючі"

"Дуже гарні"

"найчистіші створення"

"Мамина копія!!!"

"Дуже ніжна і мила фотографія)"

"Які ж лапочные!! побільше таких моментів єднання!"

"Безумовна любов"

Раніше Аніта Луценко розповіла, скільки чистої питної води у день необхідно вживати для краси і здоров'я.

До речі, обличчя дворічної Мії Аніта Луценко вперше показала лише в грудні минулого року. Зіркова мама разом з дівчинкою стали героїнями зворушливої сімейної фотосесії.