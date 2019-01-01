6 простих речей, які допоможуть впоратися з новорічною депресією

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Якщо на вас нападає туга в новорічні свята, ви не самотні. Поки більшість веселиться, деякі люди страждають від депресії в новорічний сезон

Цьому дивному явищу вчені дали назву - сезонний афективний розлад (SAD). Його причиною можуть стати: нестача енергії, зміна апетиту і нез'ясовне почуття смутку або безнадії. Його симптомами, звичайно зійдуть нанівець з настанням весни, проте, пік смутку припадає саме на початок січня.

Для тих, хто відчуває себе самотніми у святкові дні, коли тиск чужого ідеального свята в оточенні близьких і друзів на всіх фото в соцмережах вимотують і змушують сумувати, є кілька порад підняти градус новорічного настрою:

1. Оточіть себе людьми, яких ви любите

Незалежно від того, міцні у вас стосунки з родичами, ваша родина далеко або у вас їх немає взагалі, знайдіть спосіб оточити себе тими, хто змушує вас почувати себе щасливим. Не бійтеся запитати друга, чи можете ви приєднатися до їх сім'ї або групи друзів (можливо їм теж не вистачає компанії). І не забудьте принести гарне блюдо або обдуманий подарунок, щоб висловити свою вдячність.

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2. Їжте свої улюблені страви

Навіть якщо ви на жорсткій дієті, дозвольте собі насолодитися декількома з ваших улюблених страв. А якщо, все ж страх набрати зайвого перемагає, то запросіть кількох друзів, щоб ви всі разом поласували смачненьким. Всі люблять безкоштовну їжу, і компанія, можливо, підніме настрій.

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3. Залишайтеся фізично активними

Вправи виробляють ендорфіни, а ендорфіни роблять вас щасливими - все просто. Тому, погана ідея - залишатися в ліжку, поки ви страждаєте від депресії, постарайтеся все ж зробити трохи фізичних вправ. Зовсім не обов'язково бігти 10-ти кілометровий марафон або випробувати всі тренажери в спорт-клубі, навіть кілька віджимань і випадів у вашій вітальні можуть допомогти. Почніть красиво і легко, і якщо це допоможе вам відчувати себе краще, можливо, домашні тренування стануть вашим хобі.

4. Вийдіть на вулицю

Свіже повітря і невелика прогулянка, допоможе освіжити голову. SAD відступить під впливом сонячного світла, тому намагайтеся вибиратися з дому потроху, але щодня.

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5. Будьте добрими до інших

Допомагаючи іншим, ви теж відчуваєте себе добре - спробуйте зайнятися волонтерством. Волонтери особливо затребувані в святкові дні, коли нужденні люди особливо глибоко відчувають безнадійність. Можете допомагати їжею та одягом людям або відвідати притулок для тварин. І незалежно від того, як ви себе почуваєте, робіть все можливе, щоб бути добрими з оточуючими.



6. Побудьте наодинці з собою

Велика частина порад рекомендує бути поруч з людьми і змушує бути "активним учасником" свят, але також важливо побути трохи на самоті з собою. Не змушуйте себе робити те, що ви не хочете робити, або щось, що змусить вас почувати себе некомфортно. Постарайтеся, звичайно, трохи розсунути свої кордони і зону комфорту, але відпочиньте і проведіть якийсь час на самоті, перш ніж відчуєте, що повністю "перезавантажилися".

Фото: pixabay.com

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