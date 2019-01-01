6 простых вещей, которые помогут справиться с новогодней депрессией

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Если на вас нападает тоска в новогодние праздники, вы не одиноки. Пока большинство веселится, некоторые люди страдают от депрессии в новогодний сезон

Этому странному явлению ученые дали название - сезонное аффективное расстройство (SAD). Его причиной могут стать: недостаток энергии, изменение аппетита и необъяснимое чувство грусти или безнадежности. Его симптомами, конечно сойдут на нет с наступлением весны, однако, пик грусти приходиться как раз на начало января.

Для тех, кто чувствует себя одинокими в праздничные дни, когда давление чужого идеального праздника в окружении близких и друзей на всех фото в соцсетях выматывают и вынуждают печалиться, есть несколько советов поднять градус новогоднего настроения:

1. Окружите себя людьми, которых вы любите

Независимо от того, крепкие ли у вас отношения с родственниками, ваша семья далеко или у вас их нет вообще, найдите способ окружить себя теми, кто заставляет вас чувствовать себя счастливым. Не бойтесь спросить друга, можете ли вы присоединиться к их семье или группе друзей (возможно им тоже не хватает компании). И не забудьте принести хорошее блюдо или обдуманный подарок, чтобы выразить свою признательность.

Фото: pixabay.com

2. Ешьте свои любимые блюда

Даже если вы на жесткой диете, позвольте себе насладиться несколькими из ваших любимых блюд. А если, все же страх набрать лишнего побеждает, то пригласите нескольких друзей, чтобы вы все вместе полакомились вкусненьким. Все любят бесплатную еду, и компания, возможно, поднимет настроение.

Фото: pixabay.com

3. Оставайтесь физически активными

Упражнения производят эндорфины, а эндорфины делают вас счастливыми - все просто. Поэтому, плохая идея - оставаться в постели, пока вы страдаете от депрессии, постарайтесь все же сделать немного физических упражнений. Вовсе не обязательно бежать 10-ти километровый марафон или опробовать все тренажеры в спорт-клубе, даже несколько отжиманий и выпадов в вашей гостиной могут помочь. Начните красиво и легко, и если это поможет вам чувствовать себя лучше, возможно, домашние тренировки станут вашим хобби.

4. Выйдите на улицу

Свежий воздух и небольшая прогулка, поможет освежить голову. SAD отступит под воздействием солнечного света, поэтому старайтесь выбираться из дома понемногу, но каждый день.

Фото: pixabay.com

5. Будьте добры к другим

Помогая другим, вы тоже чувствуете себя хорошо - попробуйте заняться волонтерством. Волонтеры особенно востребованы в праздничные дни, когда многие нуждающиеся люди глубоко чувствуют безнадежность. Можете помогать едой или одеждой людям или посетить приют для животных. И независимо от того, как вы себя чувствуете, делайте все возможное, чтобы быть добрыми с окружающими.



6. Побудьте наедине с собой

Большая часть советов рекомендует быть рядом с людьми и заставляет быть "активным участником" празднеств, но также важно побыть немного наедине с собой. Не заставляйте себя делать то, что вы не хотите делать, или что-то, что заставит вас чувствовать себя некомфортно. Постарайтесь, конечно, немного раздвинуть свои границы и зону комфорта, но отдохните и проведите какое-то время в одиночестве, прежде чем почувствуете, что полностью "перезагрузились".

Фото: pixabay.com

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