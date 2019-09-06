50-річна Дженніфер Еністон розкрила секрети молодості і розповіла про головні помилки в догляді

Дженніфер Еністон стала героїнею жовтневого випуску американського журналу InStyle, присвяченого красі. У свої 50 років голлівудська зірка виглядає настільки розкішно, що творці номери не змогли визначитися з однією обкладинкою, випустивши відразу 5.

"Останні 25 років Дженніфер Еністон була маяком американського гламуру, і тепер вона розширює свої кордони. У серії з п'яти обкладинок газетних кіосків (просто спробуйте визначити вподобану) вона демонструє культові образи 60-х і 70-х років...", – так обґрунтували свій вибір головного героя кавер-сторі редактора глянцю.

Дженніфер виглядає просто приголомшливо (фото: instagram.com/instylemagazine)

Для фотосесії зірці підібрали масу стильних нарядів. Вона блищить в рожевому плащі Fendi, білому брючному костюмі від Saint Laurent, чорному бюстгальтері DKNY, а доповнюють усі прикраси з дорогоцінними каменями від Chanel і аксесуари Giorgio Armani. Струнка фігура знаменитості легко дозволяє їй піднести кожен з них, перетворившись на справжню фешн-ікону. Але головною темою номера стала все ж нев'януча зовнішність зірки і секрети її краси та молодості.

Актриса поділилася правилами свого догляду (фото: instagram.com/instylemagazine)

"Коли мені виповнилося п'ятдесят, я подумала: "Ну і цифра!", – говорить Еністон, – Мабуть, це все, що змінилося. Фізично я відчуваю себе просто неймовірно. І мені здаються дивними вирази типу "Ти виглядаєш приголомшливо для свого віку". Я думаю, що нам потрібно встановити етикет навколо цього діалогу і зупинити словоблуддя".

Кожен може придбати вподобану обкладинку (фото: instagram.com/instylemagazine)

Головним своїм секретом вона називає регулярне зволоження шкіри і грамотний догляд. За словами актриси, вона пристрасна прихильниця б'юті-ритуалів, може перерахувати масу процедур від улюблених косметологів, а догляд давно перетворився для неї в справжню ідею фікс. "Я думаю, це тому, що моя мама порадила мені почати зволожувати шкіру, коли мені виповнилося 15 років", – каже Дженніфер. "Я використовую Aveeno з підліткового віку". До речі, у 2013-му році вона стала обличчям цього американського бренду.

Дженніфер зізнається, що відчуває себе просто чудово (фото: instagram.com/harpersbazaarus)

Крім зовнішнього догляду, вона не забуває і про "внутрішнє" наповнення. Еністон починає свій день зі склянки соку селери, а протягом дня п'є також спеціальні харчові добавки з комплексом необхідних організму мінералів.

Головним своїм б'юті-недоліком Еністон вважає те, що ігнорувала сонцезахисний крем, коли вона була молодшою. Але вона сподівається, що її хороші гени переможуть. "У моєї бабусі в 98 років була приголомшливо м'яка, чудова шкіра, і вона просто наносила оливкову олію на тіло".