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4 лайфхака, які допоможуть позбутися від чорних кругів під очима

Lite » Краса і здоров'я 13.11.2018 - 13:25
4 лайфхака, які допоможуть позбутися від чорних кругів під очима
Фото: Колаж РБК-Україна

Проблема може виникнути навіть через банальний стрес

З проблемою темних кіл і набряків під очима хоча б раз у житті стикалася кожна дівчина. Експерти стверджують, що позбутися від них назавжди і швидко не вийде, проте є підручні засоби, які виручать тих, кому необхідно терміново кудись вирушати. Про це повідомляють російські ЗМІ.

1. Вода

Зіткнувшись з чорними колами від яких потрібно терміново позбутися, експерти рекомендують випити кілька склянок чистої води. Чим більше, тим краще, так як саме зневоднення є однією з причин виникнення мішків. Організм, рятуючись від "посухи" відкладає воду про запас, в першу чергу - під очима, тому настільки важливо випивати хоча б 1,5 літра чистої води в день.

2. Кубики льоду

Кубики льоду з м'ятою або ромашкою завжди повинні бути в морозилці для екстрених випадків. Обидві рослини надають швидку протинабрякову дію. Тут важливо не перестаратися: лід більше 3 хвилин тримати не можна, інакше можна "заморозити" ніжну шкіру навколо очей і пошкодити судини.

3. Ложки

Ложки можна використовувати, якщо немає крижаних кубиків. Потрібно покласти кілька ложок у морозилку на пару хвилин, а потім прикласти опуклою частиною до проблемної зони, поки ложки не почнуть нагріватися.

4. Консилер

Замаскувати проблему також допоможе консилер на пару відтінків світліше шкіри. Для ніжної шкіри навколо очей краще вибрати засіб з кремовою текстурою. Наносити консилер краще пальцями - легкими рухами, починаючи з самої "темної" ділянки.

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Нагадаємо, раніше ми публікували надійні способи, як вилікувати ангіну без медикаментів. Під рукою часто можна знайти абсолютно натуральні "ліки", які не тільки прискорять процес одужання, але ще й не зашкодять.

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Відео: РБК-Україна

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