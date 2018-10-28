Танці з зірками 2018: яка пара покинула проект після 10 ефіру

У неділю, 28 жовтня, глядачі телеканалу 1+1 побачили десятий випуск шоу Танці з зірками, в якому 6 зоряних пар, які залишилась у проекті, змінили склад і спробували свої сили з новими партнерами в містичних образах.

У зоні ризику опинилися Мішель Андраде і Дмитро Жук, Денис Берінчик та Катерина Білявська, Іраклі Макацарія і Яна Заєць.

Але жодна пара не покинула проект, тому що учасники мінялися партнерами.

Зазначимо, кожен ефір проект може покинути пара, яка набере найменшу кількість балів за оцінками суддею і за результатами глядацького голосування. Якщо у двох останніх пар в турнірній таблиці буде однаково низька сума балів по закінченню голосувань глядачів, тоді їх долю вирішуватимуть судді. Врятувати своїх улюбленців можна активним голосуванням шляхом sms і телефонних дзвінків.

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшов 10 випуск шоу Танці з зірками 2018.