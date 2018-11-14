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"Світ навиворіт": Комарова чекають зустріч із диким плем'ям і небезпечні ритуали

Lite » ТВ-шоу 14.11.2018 - 15:47
"Світ навиворіт": Комарова чекають зустріч із диким плем'ям і небезпечні ритуали
Фото: Світ навиворіт (колаж РБК-Україна)

Дмитро також познайомить глядачів з відомою актрисою Луселією Сантос

У середу, 14 листопада, на каналі "1+1" вийде відразу два випуски десятого ювілейного сезону екстремального тревел-шоу "Світ навиворіт" з Дмитром Комаровим. Нагадаємо, у цьому сезоні ведучий разом з командою побував у Бразилії-країні контрастів, у якій тісно поєдналися два різних світи: первісне життя диких племен і цивілізація.

Не побачивши в минулий раз в диких джунглях безконтактне плем'я, Дмитро відвідає відомого бразильського дослідника Хосе Карлоса Мерелиса, який першим натрапив на них і мало не загинув під час цієї зустрічі. Вчений запропонував телеведучому зустрітися з племенем під назвою Шанинауа, яке вижило і зуміло зберегти свою культуру і живе за традиціями предків. Шанинауа досі практикує стародавні небезпечні ритуали.

&quot;Світ навиворіт&quot;: Комарова чекають зустріч із диким плем'ям і небезпечні ритуали&quot;Світ навиворіт&quot;: Комарова чекають зустріч із диким плем'ям і небезпечні ритуали

Фото: "Світ навиворіт" у Бразилії (прес-служба 1+1)

В кращих традиціях "Світу навиворіт" Дмитро Комаров випробував на собі два з них. У ритуалі рапе телеведучий змушений був вдихнути в себе суміш з дикого тютюну мапачо і різних лікарських трав, ефект від якої важко передбачити. Іншим небезпечним ритуалом стало введення живої, як ще кажуть індіанці "розумної" отрути жаби.

&quot;Світ навиворіт&quot;: Комарова чекають зустріч із диким плем'ям і небезпечні ритуали&quot;Світ навиворіт&quot;: Комарова чекають зустріч із диким плем'ям і небезпечні ритуали

Фото: "Світ навиворіт" у Бразилії (прес-служба 1+1)

У п'ятому випуску ведучий розповість про нащадків африканців, які живуть в Бразилії і їх релігію, яка досі існує в культах умбанада і кандомбле. Дмитро побував на справжньому спіритичні сеансі медіумів неподалік від Ріо-де-Жанейро.

&quot;Світ навиворіт&quot;: Комарова чекають зустріч із диким плем'ям і небезпечні ритуали&quot;Світ навиворіт&quot;: Комарова чекають зустріч із диким плем'ям і небезпечні ритуали

Фото: "Світ навиворіт" у Бразилії (прес-служба 1+1)

Приєднавшись до священного обряду, ведучий побував на кладовищі африканських рабів, якому понад 300 років, а також у храмі афро-бразильської релігії.

&quot;Світ навиворіт&quot;: Комарова чекають зустріч із диким плем'ям і небезпечні ритуали&quot;Світ навиворіт&quot;: Комарова чекають зустріч із диким плем'ям і небезпечні ритуали

Фото: "Дмитро Комаров і Луселія Сантос (прес-служба 1+1)

Дмитро також познайомить глядачів з відомою актрисою з серіалу "Рабиня Ізаура" Луселією Сантос і покаже її життя.

&quot;Світ навиворіт&quot;: Комарова чекають зустріч із диким плем'ям і небезпечні ритуали&quot;Світ навиворіт&quot;: Комарова чекають зустріч із диким плем'ям і небезпечні ритуали&quot;Світ навиворіт&quot;: Комарова чекають зустріч із диким плем'ям і небезпечні ритуали

Фото: "Дмитро Комаров і Луселія Сантос (прес-служба 1+1)

Нагадаємо, Дмитро Комаров опублікував "голий" знімок вождів племінної культури біля Вамени. Фанатів потішили гвінейські вбрання, про що вони написали в коментарях під публікацією Комарова.

Раніше Дмитро Комаров розповів, як брав інтерв'ю у бразильського наркобарона.Комаров зізнався, що особливо хвилювався при зустрічі з місцевим наркобароном, так як йому погрожували щонайменше з п'яти пістолетів.

Зазначимо, що Комаров розповів, що Ізаура хотіла б жити в Карпатах.

Відео: РБК-Україна

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