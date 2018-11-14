"Мир наизнанку": Комарова ждут встреча с диким племенем и опасные ритуалы

Фото: Мир наизнанку (коллаж РБК-Украина)

Дмитрий также познакомит зрителей с известной актрисой Луселией Сантос

В среду, 14 ноября, на канале "1+1" выйдет сразу два выпуска десятого юбилейного сезона экстремального тревел-шоу "Мир наизнанку" с Дмитрием Комаровым. Напомним, в этом сезоне ведущий вместе с командой побывал в Бразилии, стране контрастов, в которой тесно соединились два разных мира: первобытная жизнь диких племен и цивилизация.

Не увидев в прошлый раз в диких джунглях бесконтактное племя, Дмитрий посетит известного бразильского исследователя Хосе Карлоса Мерелиса, который первым наткнулся на них и чуть не погиб при этой встрече. Ученый предложил телеведущему встретиться с племенем под названием Шанинауа, которое выжило и сумело сохранить свою культуру и живет по традициям предков. Шанинауа до сих пор практикует древние опасные ритуалы.

Фото: "Мир наизнанку" в Бразилии (пресс-служба 1+1)

В лучших традициях "Мира наизнанку" Дмитрий Комаров испытал на себе два из них. В ритуале рапе телеведущий вынужден был вдохнуть в себя смесь из дикого табака мапачо и различных лекарственных трав, эффект от которого трудно предугадать. Другим опасным ритуалом стало введение живого, как еще говорят индейцы "умного" яда жабы.

Фото: "Мир наизнанку" в Бразилии (пресс-служба 1+1)

В пятом выпуске ведущий расскажет о потомках африканцев, живущих в Бразилии и их религию, которая до сих пор существует в культах умбанада и кандомбле. Дмитрий побывал на настоящем спиритическом сеансе медиумов неподалеку от Рио-де-Жанейро.

Фото: "Мир наизнанку" в Бразилии (пресс-служба 1+1)

Присоединившись к священному обряду, ведущий побывал на кладбище африканских рабов, которому более 300 лет, а также в храме афро-бразильской религии.

Фото: "Дмитрий Комаров и Луселия Сантос (пресс-служба 1+1)

Дмитрий также познакомит зрителей с известной актрисой из сериала "Рабыня Изаура" Луселией Сантос и покажет ее жизнь.

Фото: "Дмитрий Комаров и Луселия Сантос (пресс-служба 1+1)

Напомним, Дмитрий Комаров опубликовал "голый" снимок вождей племенной культуры возле Вамены. Фанатов позабавили гвинейские наряды, о чем они написали в комментариях под публикацией Комарова.

Ранее Дмитрий Комаров рассказал, как брал интервью у бразильского наркобарона.Комаров признался, что особенно волновался при встрече с местным наркобароном, так как ему угрожали по меньшей мере из пяти пистолетов.

Отметим, что Комаров рассказал, что Изаура хотела бы жить в Карпатах.

Видео: РБК-Украина