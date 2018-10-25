"Бразильская суперстар реально в восторге": Комаров рассказал, что Изаура хотела бы жить в Карпатах

Луселия Сантос мечтает вернуться в Украину ещё раз
Популярный ведущий Дмитрий Комаров, который ранее встретил в аэропорту звезду бразильской "мыльной оперы", рассказал о том, что Луселия Сантос хотела бы жить в Карпатах. Соответствующий пост опубликован в Instagram.
"Сейчас на пути в Черновцы. Классный день, горная дорога, отличная погода. Купили белых грибов, домашнего меда, Карпатский чай. Все это Изаура отвезет в Бразилию. От нашего путешествия бразильская суперстар реально в восторге. Говорит, что хотела бы жить в Карпатах и теперь мечтает вернуться ещё раз, уже не в тур, без спешки, просто в отпуск", - написал под снимком Дмитрий.
Фото: (instagram.com/komarovmir)
Поклонники пожелали Луселии успехов и отметили, что будут рады, если звезда приедет в Украину еще раз:
"Очень здорово! Луселия светится от счастья! Украинская земля и Дима творят чудеса!";
"Будет здорово, теперь расскажет об Украине у себя дома. Пусть приезжает в отпуск. Мы всегда рады таким туристам";
"Класс! Приятного и интересного Вам пути!";
"Супер";
Скриншот комментариев: (instagram.com/komarovmir)
Напомним, что Дмитрий Комаров рассказал о самом опасном ритуале в Бразилии.
Кстати, ранее мы сообщали о том, что популярный ведущий Дмитрий Комаров попал в логово бразильской мафии.
А также писали о том, что появились подробности нового выпуска "Мир Наизнанку".
Дмитрий Комаров о Мире наизнанку в Украине и подготовке новой экспедиции (видео: РБК-Украина)