"Бразильская суперстар реально в восторге": Комаров рассказал, что Изаура хотела бы жить в Карпатах

Фото: Коллаж РБК-Украина

Луселия Сантос мечтает вернуться в Украину ещё раз

Популярный ведущий Дмитрий Комаров, который ранее встретил в аэропорту звезду бразильской "мыльной оперы", рассказал о том, что Луселия Сантос хотела бы жить в Карпатах. Соответствующий пост опубликован в Instagram.

"Сейчас на пути в Черновцы. Классный день, горная дорога, отличная погода. Купили белых грибов, домашнего меда, Карпатский чай. Все это Изаура отвезет в Бразилию. От нашего путешествия бразильская суперстар реально в восторге. Говорит, что хотела бы жить в Карпатах и теперь мечтает вернуться ещё раз, уже не в тур, без спешки, просто в отпуск", - написал под снимком Дмитрий.

Фото: (instagram.com/komarovmir)

Поклонники пожелали Луселии успехов и отметили, что будут рады, если звезда приедет в Украину еще раз:

"Очень здорово! Луселия светится от счастья! Украинская земля и Дима творят чудеса!";

"Будет здорово, теперь расскажет об Украине у себя дома. Пусть приезжает в отпуск. Мы всегда рады таким туристам";

"Класс! Приятного и интересного Вам пути!";

"Супер";

Скриншот комментариев: (instagram.com/komarovmir)

Напомним, что Дмитрий Комаров рассказал о самом опасном ритуале в Бразилии.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что популярный ведущий Дмитрий Комаров попал в логово бразильской мафии.

А также писали о том, что появились подробности нового выпуска "Мир Наизнанку".

Дмитрий Комаров о Мире наизнанку в Украине и подготовке новой экспедиции (видео: РБК-Украина)