"Это саундтрек к нашей жизни": EL Kravchuk выпустил новый сингл

Видео: EL Kravchuk - Все буде добре (youtube.com/EL Kravchuk)

Популярный в 90-х украинский певец EL Kravchuk, который снова напомнил о себе на шоу "Х-фактор 9", выпустил новый сингл под названием "Все буде добре".

После участия в проекте артист пообещал скоро вернуться на сцену с новым музыкальным материалом и выполнил свое обещание.



Новый сингл - о легкой ностальгии и чувстве дежавю. И не имеет значения, это дежавю разочарования или счастья. Песня с первых нот напоминает об ушедшей любви и с вызывает желание с головой окунуться в новую — без страха и сомнений.



Над треком EL Kravchuk работал с композитором Михаилом Некрасовым. Вместе они записали хит в духе нео-романтики 80-х — Depeche Mode, Blondie, Bronski Beat.



"Это не философская лирика, это саундтрек к нашей жизни. Одной ногой в электронной музыке, другой в рок-музыке. Потому в нее заложено и синти и инструментальное звучание" — комментирует сингл певец.

Фото: EL Kravchuk (пресс-служба)



Отметим, что в треке особенная техника пения - она называется фаду. Это эмоциональное направление в португальской музыке, которое ставит акцент на чувстве легкой любовной ностальгии.

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Видео: РБК-Украина