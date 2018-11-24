Х-фактор: 9 сезон 13 випуск дивитися онлайн

Вже в цю суботу, 24 листопада, на телеканалі СТБ стартують довгоочікувані прямі ефіри 9 сезону вокального шоу Х-фактор.

Дивіться 9 сезон 13 випуск Х-фактор на Lite РБК-Україна.

Тема першого ефіру – пісні про кохання. Весь тиждень кращі артисти сезону готують неймовірні постановки, щоб підкорити глядачів і членів журі, а їх шанувальники нарешті зможуть голосувати за своїх фаворитів.

Щоб не опинитися в зоні ризику, півфіналістам доведеться намагатися подвійно, адже в цьому сезоні Х-фактор змінює правила вибування у прямих ефірах. За результатами глядацького голосування, яке відкриється після виступу всіх учасників, тепер у номінацію потрапляють відразу троє з них. Вони виконають пісню "за життя", після чого судді шоу зможуть врятувати від вибування лише одного. Тобто, в кінці кожного прямого ефіру будуть вибувати відразу двоє артистів.

Телеглядачам також доведеться поквапитися, щоб врятувати від вильоту своїх улюбленців, адже тепер на голосування у них буде не 1 годину, як раніше, а звичайний рекламний блок. Великого годинної перерви в цьому сезоні Х-фактора не буде. Віддати свої голоси можна за допомогою смс та у безкоштовному додатку "Телепортал".

Нагадаємо, у фінальному етапі тренувального табору суддя шоу Андрій Данилко зажадав залишити у своїй команді чотирьох учасників, тому до етапу прямих ефірів Х-фактора дійшли не 12, а 13 артистів.

Категорія "30+", наставник Дмитро Шуров: Рябенко Олександр, Марк Савін, Ольга Цепкало;

Категорія "Хлопці", наставник Андрій Данилко: Іщенко Іван, Волканов Дмитро, Гарасымив Петро, Ілюха Олександр;

Категорія "Дівчата", наставник Олег Винник: Двойненко Маргарита, Полонейчик-Городнова Поліна, Жмурин Ольга;

Категорія "Колективи", наставниця Настя Каменських: Jazzforacat, Duke Time, ZBSband

Ведучий шоу - Андрій Бідняків. що Ведуть онлайн-трансляції з бекстейджа Юлія Карпова.

Колаж: Прес-служба СТБ

Дивіться вокальне шоу Х-фактор на телеканалі СТБ по суботах о 19:00. Ексклюзив з-за лаштунків шоу - на офіційній сторінці каналу у Facebook під час рекламних блоків.

Нагадаємо, раніше ми публікували 12 випуск 9 сезону шоу Х-фактор.