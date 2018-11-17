Х-фактор: 9 сезон 12 выпуск смотреть онлайн

В субботу, 17 ноября, судьи вокального шоу Х-фактор на СТБ узнают, какие категории достались им в этом году. Настя Каменских с первыхдней кастинга мечтала поработать с парнями, а Дмитрий Шуров надеется, что ему достанутся коллективы. Получат ли они желаемые категории, станет известно уже в выпуске.

Смотрите 9 сезон 12 выпуск Х-фактор на Lite РБК-Україна.

А для участников этот день будет волнительным – их ждет финальное испытание, которое определит, кто проходит в прямые эфиры шоу, поработает с профессиональной командой проекта, покажет зрителям все, на что он способен и посоревнуется за звание победителя 9 сезона. На этом этапе судейской четверке предстоит сделать судьбоносный выбор и назвать тройки участников, с которыми они будут бороться за победу. В этот раз на решение судей будут влиять не только их коллеги, но и полный зрительный зал.

Судьи шоу Х-фактор. Фото: Пресс-служба СТБ

"Мені б хотілося, щоб це були дійсно круті люди, які будуть збагачувати не лише себе, але і мене теж", - говорит член жюри Дмитрий Шуров.

Кадр из шоу Х-фактор. Фото: Пресс-служба СТБ

Сразится на этом этапе знаменитый EL Кравчук и известный фабрикант Марк Савин. Но кто из них пройдет дальше, когда останется только одно место на двоих?

Кадр из шоу Х-фактор. Фото: Пресс-служба СТБ

Судьям предстоит нелегкий выбор: Настю Каменских это доведет до слез, а Андрей Данилко потребует изменить правила шоу.

"Такого не было ни на одном сезоне", - прокомментирует Андрей Михайлович.

Кадр из шоу Х-фактор. Фото: Пресс-служба СТБ

Кто же войдет в ТОП-12, а кто уйдет за шаг до триумфа, увидим уже в субботу в 19:00 в эфире заключительного этапа отбора в прямые эфиры вокального шоу Х-фактор на СТБ.

Судьи шоу: Настя Каменских, Олег Винник, Андрей Данилко, Дмитрий Шуров

Ведущий: Андрей Бедняков

Напомним, ранее мы публиковали 11 выпуск 9 сезона шоу Х-фактор.