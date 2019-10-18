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Зважені та щасливі 9 сезон восьмий випуск: хто покинув проект

Lite » Стиль життя 18.10.2019 - 11:38
Зважені та щасливі 9 сезон восьмий випуск: хто покинув проект
Наталія Кириленко і Микола Крицький (фото: прес-служба СТБ)

Як зазвичай, відразу два учасники були на межі вибування, але проект покинув один

17 жовтня на телеканалі СТБ відбувся показ вже восьмого випуску найвагомішого проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон. Ведучою ТВ-шоу є фітнес-тренер Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемська, а також Іраклі Макацарія.

На восьмому тижні учасників знову чекав обмін партнерами. На конкурсі кожна дівчина могла попрацювати з кожним чоловіком, щоб в кінці тижня прийняти правильне рішення. У підсумку, всі пари залишилися незмінні і утворилася нова – одинаки Олена Гребенюк та Руслан Садовий стали парою, вибравши сині футболки.

На зважуванні найгірший результат показав Коля з рожевої команди, який скинув тільки -3 кг. При вазі 191 кг – це занадто мало. Також під жовту лінію потрапив Тарас з жовтої команди, який скинув -5 кг, але в процентному співвідношенні їх пара з Людою не змогла піднятися високо.

На голосуванні учасники вирішили залишити в таборі схуднення Тараса. Коля з рожевої команди з вагою 188 кг поїхав додому. Чи продовжує займатися вдома найважчий учасник сезону, дізнаємося вже в суботу о 10:00 ток-шоу "Зважся!"на телеканалі СТБ.

Зважені та щасливі 9 сезон восьмий випуск: хто покинув проект

Зважені та щасливі 9 сезон восьмий випуск: хто покинув проект

Микола Крицький (фото: прес-служба СТБ)

Нагадаємо, що семьмой випуск шоу Зважені та щасливі 9 сезон покинула 23-річна Лала Алієва. Її початкова вага становила 178 кг. На ток-шоу "Зважся!" глядачі змогли побачити, як схудла Лала в домашніх умовах.

Зважені та щасливі 9 сезон: як пройшов сьомий випуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск 7 від 10.10.2019

Щотижня важковаговики справляються з усе новими і новими викликами, але в шоу Зважені та щасливі 9 сезоні випуск 7 від 10.10.2019 вони зіткнуться з майже нездійсненним завданням – перелізти з одного 12-поверхового будинку на інший за 15 хвилин. Однак не всі учасники змушені проходити дистанцію. Сьогодні відпочинуть ті, хто в процентному співвідношенні скинув більше ваги у своїй парі. А от партнер героя прийде на старт не тільки зі своїми зайвими кілограмами, але і з вагою, яку вже втратила його друга половина протягом усього схуднення в проекті Зважені та щасливі 2019.

У Бджілки Лали знову виникнуть труднощі. Два роки тому дівчина пішла під воду і не могла вибратися. Після цього інциденту вона панічно боїться висоти і глибини, що ставить її участь в конкурсі під питання. Хто ще задумається над тим, щоб здатися, не почавши боротьби? Дізнайтеся прямо зараз у 7 випуск Зважені та щасливі-9. З випробування висотою герої повернуться не лише відчуттям тріумфу і перемоги над собою, але і з небувалими антибонусами, що доходять до плюс 20 кг! Дивіться онлайн в шоу Зважені та щасливі сезоні 9 випуск 7, як штрафний вага змінить звичний хід зважування і вплине на чиюсь долю в таборі схуднення.

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