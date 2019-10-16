Зважені та щасливі 9 сезон: як виглядає зараз учасниця, яка вилетіла в сьомому ефірі

Лала і Руслан (фото: прес-служба СТБ)

Дієтолог Світлана Фус дала важливі рекомендації по схудненню

Минулого тижня на телеканалі СТБ відбувся сьомий випуск найвагомішого проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон. Ведуча – Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемская, Іраклі Макацарія. Учасникам довелося подолати випробування на висоті між будинками. До фінішу не зміг дійти ніхто, але майже всі відпрацювали свої антибонуси, крім кількох учасників. У команди помаранчевих був найбільший антибонус за всю історію проекту - +20кг! Від якого, звичайно, вони не змогли позбутися. Під жовтою лінією виявилася Лала з помаранчевої команди і Наташа з рожевої. Учасники вирішили, що Наташа більш сильний конкурент і працює на проекті краще. Додому поїхала 23-річна Лала Алієва. Її початкова вага 178 кг.

Лала Алієва під час участі в проекті (фото: прес-служба СТБ)

У ток-шоу "Зважся!" Лала прийшла в сукні і на підборах. Враховуючи її стартову вагу, схуднення було помітно, але тренер дівчини Іраклі Макацарія впевнений, що попрацювати ще потрібно гарненько. І потім можна навіть поборотися у фіналі за перемогу в домашньому схуднення.

Лала Алієва після схуднення

Дивлячись на щоденники харчування, Світлана Фус помітила деякі помилки в раціоні Лали. "Не рекомендую перекушувати просто фруктами. Краще це робити після якоїсь їжі. Наприклад, салат з білком і фрукт, який йде за цим салатом. Оскільки при такій вазі як у Лали варто стежити за надходженням простих вуглеводом, які стимулюють вироблення інсуліну", - коментує Світлана Фус.

Звичайний людина, яка займається спортом і комфортно себе почуває, може перекусити просто фруктом. Якщо людина худне або є зайва вага, фрукти повинні вживатися після якогось прийому їжі.

Лала прийшла на проект з вагою 178 кг, на даний момент її вага – 138 кг. Лала не налаштована зменшувати обертів, і якою вона вийде у фіналі, побачимо в грудні на телеканалі СТБ.

Зважені та щасливі 9 сезон - як пройшов 7-й випуск

Щотижня важковаговики справляються з усе новими і новими викликами, але в шоу Зважені та щасливі 9 сезоні випуск 7 від 10.10.2019 вони зіткнуться з майже нездійсненним завданням – перелізти з одного 12-поверхового будинку на інший за 15 хвилин.

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск 7 від 10.10.2019

Дивіться також, як виглядає зараз вилетіла в третьому випуску учасниця. Інна Мазура зізнається - іноді її тягне на солодке.