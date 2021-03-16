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Астролог назвала знаки Зодіаку, яким до кінця березня загрожує крах кохання і стосунків

Новость на русском → Вівторок 16 березня 2021 05:30
Астролог назвала знаки Зодіаку, яким до кінця березня загрожує крах кохання і стосунків Гороскоп на березень 2021 (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на березень 2021 попереджає деякі знаки Зодіаку про небезпеку втратити коханих людей через сварки і непорозуміння. Кому до кінця першого місяця весни не пощастить у коханні - читайте в нашому матеріалі.

Своїм прогнозом з Lite поділилася відомий український астролог Аріна Артуровна.

Телець

В особистих стосунках можуть бути небезпеки, тому не будьте егоїстичні, проводьте якомога більше часу з коханою людиною. Основа міцних стосунків - чесність і довіра, але все можуть зруйнувати провокації. Існує ймовірність таємних зв'язків і заборонених любовних відносин, але наважуючись на обман, будьте готові, що він розкриється і призведе до нерадісних наслідків.

Лев

У березні у Левів можуть бути конфлікти або розриви відносин з партнерами по шлюбу аж до розлучення, тому слід стримати свій запал. Можуть бути зради з боку партнера. Або ви самі можете піддатися пристрасті і зрадити коханій людині і через це втратити її.

Водолій

У березні Водолії погоняться за задоволеннями і розвагами, але будьте акуратні і не забувайте про близьких. Слід приділити увагу своїм домочадцям і коханим, так як можуть бути проблеми з вихованням, розлад у стосунках, проблеми в навчанні і розчарування в коханні.

Раніше український таролог також розповіла, кому із знаків Зодіаку пощастить на цьому тижні, а кого чекають невдачі.

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