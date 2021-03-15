Гороскоп Таро на тиждень: кого із знаків Зодіаку накриє везінням, а кого - невдачами

Гороскоп по картах Таро для всіх знаків Зодіаку, розповість, кому усміхнеться удача на цьому тижні - з 15 по 21 березня, а кого чекають проблеми і негаразди в різних життєвих сферах.

Овен

На цьому тижні основна тема для Овнів - дім і сім'я: це той тил, забезпечивши який, ви легко зможете досягти успіху не тільки в справах сердечних, але і на професійній ниві. Тиждень обіцяє пройти в цікавій, незабутній атмосфері і може виявитися щедрим на корисні знайомства. Самотні Овни можуть потрапити під приціл пустотливого Амура.

Телець

Тельцям на цьому тижні доведеться розриватися між домом, роботою (навчанням). Тиждень сприятливий для нових починань, навчання і встановлення ділових зв'язків. Але і сім'я потребує уваги - на авансцену може вийти тема сімейних устоїв і родових коренів. Постарайтеся тримати баланс і зберігати оптимістичний настрій. Тим більше, Всесвіт зараз на вашому боці! Наприкінці тижня багатьох Тельців може затягнути у вир флірту - постарайтеся не втрачати розум і не піддавати ризикам сімейне гніздо!

Близнюки

Тиждень суперечливий, хоча загалом вдалий. Близнят очікує зміна сприйняття навколишнього світу, переоцінка цінностей, перегляд відносин з партнером і внутрішнє оновлення. Постарайтеся, щоб ці екзистенційні мотиви не відволікали від роботи - тиждень підходить для професійного зростання і пошуку фінансової вигоди!

Рак

Досить вдалий тиждень чекає Раків: минулі розчарування і образи втрачають владу над вразливими Раками, зростають лідерські якості, і ви сміливо можете переходити до нових починань. Тиждень щедрий на несподівані та корисні зустрічі, поїздки, осяяння. Не ховайтеся в "будиночку" і не біжіть від можливостей, що відкриваються. А ось любовні подвиги відкладіть на потім - справі час!

Лев

Від Лева на цьому тижні буде потрібно постійний контроль над своїми бажаннями і пристрастями. Ви можете виявитися залученими в події, які здатні змінити ваші погляди на життя. Професійна успішність зараз дуже залежить від кола спілкування - формуйте його обачно! Обачність важлива і в справах серцевих; не поспішайте занурюватися у вир пристрастей - великий ризик "захлинутися" емоціями.

Діва

На цьому тижні Діви отримають потужну підтримку від друзів і однодумців, можливість інтелектуально-духовного оновлення. Тримайте ніс за вітром, щоб не пройти повз додаткові джерела доходу і чуйно зреагувати на літаючі у повітрі інсайти! У справах любовних очікується "мінлива хмарність" і короткочасні "емоційні опади". Наберіться терпіння і запасіться "парасолькою" - позитивні зміни в житті не за горами!

Терези

Для Терезів тиждень дуже вдалий. Оновиться коло спілкування, з'явиться натхнення і нові плани, зміняться особисті зв'язки. Професійна удача йде рука об руку з удачею в коханні, і ви легко можете прокачати свої лідерські якості, вивести відносини на новий якісний рівень і відчути себе людиною, що твердо стоїть на ногах. Але не поспішайте спочивати на лаврах: підкоривши одну висоту, відразу переходьте до взяття нового "евересту"!

Скорпіон

Для Скорпіонів цей тиждень - період важливих звершень. Ви можете проявити свої таланти, реалізувати творчі задуми і зміцнити свої позиції. Сприятливий період для отримання нових знань, збору і аналізу інформації і проби себе у новому амплуа. Ваш енергопотенціал зараз високий, як ніколи! А ось на романтичні пригоди особливо не розраховуйте, схоже, Амур забув свій сагайдак зі стрілами кохання...

Стрілець

Для Стрільців цей тиждень стане часом вирішення давно назрілих проблем, які довго і наполегливо відкладалися в "довгий ящик". Стосунки з колегами, друзями та коханими зажадають організованості і виключення будь-яких недомовок! І пам'ятайте, що ваша удача зараз безпосередньо залежить від вашої інтуїції та вірно обраного кола спілкування. Не соромтеся видаляти за межі цього кола ненадійних і зайвих людей: настав час позбутися від баласту і йти далі без нічого!

Козеріг

Козерогів цього тижня чекають зміни у відносинах з партнерами по роботі, і в коханні. Сприятливий час для того, щоб узаконити стосунки або створити довгостроковий діловий або творчий союз. Однак пам'ятайте, що вдалий результат починань цього тижня залежить від ступеня вашого залучення в проект! Генерувати ідеї і сидіти, склавши руки, в очікуванні "вершків", на жаль, не вийде! Згладити шорсткості у відносинах допоможуть дипломатичний настрій і готовність поважати думку близьких. А ось спроби "ламати через коліно" людей і ситуації, на жаль, можуть все зіпсувати!

Водолій

Тиждень очікується досить різноманітний і місцями непередбачуваний: імовірні і драматичні, і курйозні ситуації. Постарайтеся бути зібраними, стримувати емоції й відповідально підходити до своїх дій. В душі може вирувати енергія творця, а робота чекає важка і "лити воду" загрожує неприємними наслідками - і в професійному, і в особистій сферах.

Риби

Риб на цьому тижні чекають великі творчі плани та особистісні устремління. Тиждень дуже сприятливий в плані любові, кар'єри і здоров'я - прилив сил допоможе зрушити з" мертвої точки" давно завмерлі справи і зробити справжній еволюційний прорив в злегка застояному житті. Не пропустіть шанс, Рибки! Час закласти надійний фундамент для власного подальшого духовного та професійного зростання!