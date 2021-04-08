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Ці знаки Зодіаку раптово розбагатіють у квітні: Глоба назвав обраних!

Новость на русском → Четвер 08 квітня 2021 06:00
Ці знаки Зодіаку раптово розбагатіють у квітні: Глоба назвав обраних! Фото: Гороскоп на квітень 2021 від Павла Глоби (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на квітень 2021 обіцяє фінансовий успіх і матеріальне збагачення у квітні трьом знакам Зодіаку. Хто ці щасливчики - читайте в прогнозі від відомого астролога Павла Глоби далі в нашому матеріалі. Можливо, епіцентр весни стане для вас найкращим часом у непростому році?

Про це пише slovofraza.

Телець

Для Тельців у квітні відчиняться нові двері у фінансовій сфері. Ви зможете підвищити свої доходи і домогтися просування у посаді. При цьому Павло Глоба не виключає, що Тельцям у квітні доведеться пережити невеликий емоційний струс. Але він буде мати лише позитивний ефект. Люди цього Знаку зможуть наповнитися позитивом і побачити, що відбувається з іншого боку.

Лев

У фінансовій і робочій сфері Леви у квітні будуть домагатися результату, причому з першої спроби. Беріться за нові справи, міняйте роботу, їздіть у відрядження і шукайте нові джерела доходу. Крім цього у Левів починається найсприятливіший період у сфері кохання, але перед зізнаннями в почуттях перевіряйте почуття людини на взаємність.

Стрілець

Стрільцям буде дуже щастити в роботі та бізнесі, що принесе раптовий для вас прибуток. Удача в цих сферах життя дозволить вам з найменшими втратами вкладати кошти і час на щось нове. У коханні настає період позбавлення від кармічних боргів. Це означає, що різні негаразди в цій сфері стануть платою за минулі помилки.

Раніше астролог назвала щасливчиків серед знаків Зодіаку, які зможуть зустріти свою долю до кінця квітня.

Також астролог назвала найважливіші події квітня, які принесуть зміни всім нам і вплинуть на життя кожного.

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