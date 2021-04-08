Эти знаки Зодиака внезапно разбогатеют в апреле: Глоба назвал избранных!

Гороскоп на апрель 2021 сулит финансовый успех и материальное обогащение в апреле трем знакам Зодиака. Кто эти счастливчики - читайте в прогнозе от известного астролога Павла Глобы далее в нашем материале. Возможно, эпицентр весны станет для вас самым лучшим временем в непростом году?

Телец

Для Тельцов в апреле откроются новые двери в финансовой сфере. Вы сможете повысить свои доходы и добиться продвижения в должности. При этом Павел Глоба не исключает, что Тельцам в апреле придется пережить небольшую эмоциональную встряску. Но она будет иметь лишь положительный эффект. Люди этого Знака смогут наполниться позитивом и увидеть происходящее с другой стороны.

Лев

В финансовой и рабочей сфере Львы в апреле будут добиваться результата, причем с первой попытки. Беритесь за новые дела, меняйте работу, ездите в командировки и ищите новые источники дохода. Помимо этого у Львов начинается самый благоприятный период в сфере любви, но перед признаниями в чувствах проверяйте чувства человека на взаимность.

Стрелец

Стрельцам будет очень везти в работе и бизнесе, что принесет внезапную для вас прибыль. Удача в этих сферах жизни позволит вам с наименьшими потерями вкладывать средства и время во что-то новое. В любви наступает период избавления от кармических долгов. Это значит, что различные неурядицы в этой сфере станут платой за прошлые ошибки.