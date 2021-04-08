Эти знаки Зодиака внезапно разбогатеют в апреле: Глоба назвал избранных!
Гороскоп на апрель 2021 сулит финансовый успех и материальное обогащение в апреле трем знакам Зодиака. Кто эти счастливчики - читайте в прогнозе от известного астролога Павла Глобы далее в нашем материале. Возможно, эпицентр весны станет для вас самым лучшим временем в непростом году?
Об этом пишет slovofraza.
Телец
Для Тельцов в апреле откроются новые двери в финансовой сфере. Вы сможете повысить свои доходы и добиться продвижения в должности. При этом Павел Глоба не исключает, что Тельцам в апреле придется пережить небольшую эмоциональную встряску. Но она будет иметь лишь положительный эффект. Люди этого Знака смогут наполниться позитивом и увидеть происходящее с другой стороны.
Лев
В финансовой и рабочей сфере Львы в апреле будут добиваться результата, причем с первой попытки. Беритесь за новые дела, меняйте работу, ездите в командировки и ищите новые источники дохода. Помимо этого у Львов начинается самый благоприятный период в сфере любви, но перед признаниями в чувствах проверяйте чувства человека на взаимность.
Стрелец
Стрельцам будет очень везти в работе и бизнесе, что принесет внезапную для вас прибыль. Удача в этих сферах жизни позволит вам с наименьшими потерями вкладывать средства и время во что-то новое. В любви наступает период избавления от кармических долгов. Это значит, что различные неурядицы в этой сфере станут платой за прошлые ошибки.
Ранее астролог назвала счастливчиков среди знаков Зодиака, которые смогут встретить свою судьбу до конца апреля.
Кроме того астролог назвала самые важные события апреля, которые принесут перемены всем нас и повлияют на жизнь каждого.