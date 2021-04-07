Ці знаки Зодіаку зустрінуть свою долю до кінця квітня: астролог назвала щасливчиків!

Гороскоп на квітень 2021 розповість про чотири знака Зодіаку, для яких у середині весни на перше місце вийде любовна лінія. Кому пощастить зустріти свого судженого вже в цьому місяці - читайте далі в нашому матеріалі.

Терези

На Терези чекають зміни у сфері кохання. Самотні представники знаку Зодіаку можуть закохатися або ж існуючі відносини заграють новими фарбами. Не виключені несподівані подарунки та сюрпризи. Квітень - сприятливий час, щоб відправитися в подорож зі своїм партнером.

Скорпіон

Ваша сексуальність і тяжіння зросте, як і кількість ваших партнерів. При цьому астролог радить бути перебірливими у зв'язках, так як можуть бути несподівані наслідки. Крім цього, ви ризикуєте пропустити важливу людину, якщо будете розсіюватися на всіх.

Водолій

Астролог вважає, що у квітні Водолію забезпечений успіх, популярність і симпатії до протилежної статі. Представники знаку будуть як ніколи активні і продуктивні, завдяки цьому завойовуючи увагу потрібних людей. Не виключено, що вас чекає захоплююча любовна історія в квітні.

Риби

Якщо ви ще не зустріли свою споріднену душу, астролог радить придивитися до тих, хто поруч. Не виключено, що серед колег і старих знайомих є людина, яка давно до вас небайдужа, також це може статися в поїздці або при навчанні. Окрім того в цьому місяці є можливість офіційно оформити тривалі відносини, укласти шлюб, в основі якого лежить любов і дружба.