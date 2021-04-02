Астролог назвала найважливіші події квітня, які принесуть нам кардинальні зміни

Астролог склала прогноз на 2021 року, назвавши ключові події середини весни, які можуть вплинути на життя кожного з нас. Повний місяць, молодик, ретроградний рух і транзити планет - всі ці процеси мають велике значення, керуючи нашим настроєм, енергією, поривами. Які зміни можуть чекати на кожного з нас у квітні - читайте далі у матеріалі.

Експерт впевнена, що квітень - дуже динамічний, конкретний, вирішальний місяць з несподіваним результатом, на відміну від березня. Перша половина місяця активна і гармонійна (з'єднання Сонця з Венерою), незважаючи на активні і агресивні вогненні енергії.

"З 1 по 14 відмінно для різкого старту, особистого життя, мистецтва, творчості, спілкування, зустрічей, переговорів. Але з 1 по 4 квітня підступний Меркурій, який проявиться у всій красі в останніх градусах Риби - пропащий брехун, казкар, внушитель сюрреалізму і дивних снів", - розповідає Аріна.

Далі, починаючи з 11 числа, наростає напруга, конфліктність, деспотичні владні енергії, проблеми, пристрасть, погане самопочуття (статичний Плутон і його квадратура з Сонцем, Венерою, Меркурієм).

В останній декаді включається Стелліум Урану з попередніми планетами, що дає несподіваний поворот подій і різнопланові "сюрпризи".

В кінці місяця вливається в попередні ряди фіктивна точка - Чорний Місяць, який буде сприяти фінансовим операціям, отриманню вигоди, ризиковим і небезпечним ситуаціям.

Вдалі і невдалі дні квітня

Для бізнесу і робочих справ вдалими будуть 4-14 квітня, 29-30 (вплив Чорного Місяця - вигода). Після 23 краще не стартувати і не поспішати.

Для стосунків: для нових знайомств з 1-14 - засновані на пристрасті, поверхневі, сексуальний підтекст, з 16-30 квітня - для довгострокових, красивих, романтичних, глибоких стосунків.

Для повернення старих і глибоких переживань, минулих зв'язків підійде період після 11-го.

Для існуючих - акуратніше, підвищена конфліктність з 11 по 22, підвищена ймовірність розривів 20-30-го.

Аварійність і погане самопочуття: 3-4, 12, 20, 23, 26-30.

З'єднання Венери з Сонцем в Овні з 1 по 14 квітня

Періоду характерна підвищена емоційність, імпульсивність рішень, фінансові ризики.

"Такий аспект реалізується в громадських, артистичних, романтичних справах, сферах мистецтва, краси, стилю, косметології та фінансів. Протягом цього часу важливо встановити гармонію в ділових, громадських, любовних і подружніх взаєминах. Важливі взаємини можуть страждати через фінансові проблеми або через нетерпимість і нестриманість у висловлюваннях", - вважає астролог.

А от з 4 по 14 квітня - високі шанси укласти вигідні угоди, контракти та підвищити свій фінансовий рівень через спекуляції.

"Цей період характеризується високою емоційною чутливістю, будь-яка дія партнера може дуже сильно чіпляти вас як у плюс, так і мінус. Відповідні реакції також можуть бути імпульсивними і різкими. Підвищується влюбливість і кількість зв'язків, особливо у жінок, тому ви можете стояти перед вибором - якого партнера вибрати. Так як Венера у нас оцінювач, то краще всього здійснювати вибір після 14 числа, коли Венера зайде в знак Тельця і стане більш спокійна, змістовна і стабільна", - додала Аріна Артуровна.

В іншому ключі такий аспект може давати розгульний спосіб життя в пошуках пригод, задоволень, а також самозамилування і нарцисизм без жодних основ для цього. Також недоцільне марнування часу і грошей, несмак, поверховість у почуттях і нездоровий меркантилізм.

Аспект підвищує тягу до солодкого і алкоголю, тому негативно може вплинути на ваше здоров'я. Цей період сприятливий, щоб перетворити себе, найняти стиліста, сходити до косметолога, в салон краси, оновити гардероб.

Меркурій переходить у знак Овна 4 квітня

Астролог нагадує, що з 4 квітня Меркурій дуже небезпечний і підступний тим, що він може інтенсивно вкладати в голову дезінформацію, багато брехати і вивертатися, може панувати повний хаос в голові, занадто ідеалізувати й вигадувати те, чого немає. У цей час може бути повне ірраціональне мислення, яке не підходить для переговорів, заключення угод, підписання паперів і в цілому для будь-якого моніторингу інформації

А от з 4 квітня ситуація змінюється і тут всі вже будуть говорити все, що думають, все що треба і не треба. Точніше, спочатку говорити, а потім вже думати. Якщо до цього ви були занурені у себе і навіть обмежили число контактів, то в цей час різко активізується спілкування.

"Захочеться розповісти про свої грандіозні плани, ідеї і про свої проблеми, що стосуються всіх сфер життя. Ви можете надихнутися чиєюся палкою, жагучою, одержимою промовою про ідеї, бізнес, стартапи, і це буде досить переконливо, але варто перевірити всі нюанси..." - рекомендує Аріна.

Період відмінно підходить для публічних виступів, онлайн конференцій, ораторів і політиків. На таких аспектах люди швидко спалахують, швидко приймають рішення і так само швидко перегорають, якщо не побачили відразу результату.

Швидкість сприйняття і переробки інформації в цей час зростає, що дуже сприяє для будь-якої розумової діяльності, здачі іспитів і т. д.

"Інша сторона такого Меркурія виражається в суперечках, сварках, нахабстві, грубості та нецензурній мові, думці про яку не питали, прагненні зачепити або принизити, гордість і перебільшених свої заслуги. Також можливі крайнощі: людина може впертися рогом з принципу, навіть розуміючи свою неправоту або некомпетентність або в секунду змінити свою думку", - додала вона.

Молодик в Овні (12 квітня у 05:31)

Хороший період для зустрічей, спілкування, бізнесу. Бізнесовий молодик у Овні дає закладку і можливості для новаторських справ, стартапів, будь-яких починань, реалізації ідей, бажань і планів у будь-якій сфері життя.

"Це час, коли пора діяти агресивно без зайвих розмов і потрясінь. Сприятливий час для зустрічей, спілкування, переговорів, - говорить експерт. - Від вас чекають конкретних дій. Продуктивно будуть проходити рекламні кампанії, просування свого бренду, заява про себе чи про свій продукт. Переможе той, хто проявить сміливість, швидкість, натиск і волю. Правильна закладка дій у цей період приведе до подальшого розвитку, визнання вас і ваших ідей".

При цьому будь-які хірургічні маніпуляції, пластику, пов'язану з головою, зубами краще відкласти на інший день. В ці дні може боліти голова, перепади артеріального тиску.

Розворот Плутона в ретроградний рух. Сонце, Венера, Меркурій - квадратура Плутон (11-22 квітня)

Починається напружений період, коли ми повинні будемо пройти через певні труднощі, важкі емоції, тиснуть обставини, некомфортні умови, потрібні вольові рішення і подолання перешкод для подальшого просування.

Цьому буде сприяти планета Плутон - безпосередній управитель знака Овен, який перейде на статичний рух і розгорнеться у зворотний рух 29 квітня і його напруга, якою він буде обдаровувати Сонце, Венеру і Меркурій.

"Ця планета відповідає за маси людей, переслідування, чужі і великі гроші, маніпуляції, бізнес і вольові рішення, - впевнена Аріна Артуровна. - Боротьба за владу, свободу, гроші, любов, інформацію, гідність - так можна охарактеризувати цей період. Вами можуть скористатися у фізичному, емоційному або фінансовому контексті. Можуть бути ситуації абсолютно незалежні від вас і вашої волі, прихована небезпека, інтриги, маніпуляції, гра за вашою спиною".

Такі закулісні дії можуть належати до колаборацій, ділових операцій або справ, спільних фінансів, спадщини, податків, аліментів, чужих грошей і позик.

У фінансових угодах і бізнесі чекають важкі ділові рішення і занепокоєння. Цінні особисті речі, власність, інформацію, гроші слід ретельно приховувати і не розголошувати - це час активізації шахраїв.

Будь-якою ціною слід уникати кримінальних елементів, так як існує небезпека фінансового вимагання або насильницьких дій. Спробувавши маніпулювати ситуацією або використовувати в особистих цілях чужу інформацію чи ідеї, ви можете зіпсувати собі репутацію, як мінімум, або отримати бумеранг.

Незважаючи на такий напружений період, при терплячому, розумному відношенні до подій можна домогтися значного розвитку в будь-якій сфері життя. Щоб проникнути в суть будь-якої проблеми або ситуації, потрібні шалена концентрація, витривалість і наполегливість. Якщо ви хочете добитися успіху в цей період, ці якості вам просто необхідні. Найкраща стратегія такого періоду - відкрита боротьба, обдумані вчинки і пильне спостереження. Не розкривайте свої плани, але і не зловживайте довірою.

В особистих стосунках період характеризується агресивною ексуальною поведінкою, ревнощами, підозрілістю, недовірою і "юзанням" один одного. Існує схильність бути грубим, забіякуватим і безсердечним зі своїми дітьми і зі своїми близькими людьми. Можуть розхитуватися минулі емоційні прихильності і відносини. Те, що буде сказане чи зроблене, навіть ненавмисно, зачепить минулі почуття, глибокі пристрасті, гнів і досаду.

Також не варто прагнути викликати заздрість, так як негатив і хейт буде колосальним. Ви багато чого досягнете, якщо зумієте прийняти виклик і направити негативну енергію на здійснення конструктивних цілей

Венера у Тельці (14 квітня)

Цьому аспекту характерні почуття більш спокійні, реалізовані некваплива наполеглива конкретна діяльність.

Якщо на Венері в Овні відносини зав'язувалися на сексуальний підтекст і були швидкоплинними, то на Венері в Тельці розпочаті відносини будуть міцними, тривалими і стабільними, побудовані на красі і гармонії

Але є й інша сторона медалі - власництво і ревнощі, коли впевненість у партнері під сумнівом. В цей період доведеться потрудитися і нічого не буде просто так, треба проявити свої кращі якості і почати завойовувати маленькими кроками - красиві залицяння, дарувати подарунки, особливо прикраси, так як Телець відповідає за золото і коштовні камені, також подорожі для романтичного відпочинку теж не завадять.

"У цей період особливе прагнення до розкоші і комфорту, притягує красивий антураж, красиві люди. Також важливий матеріальний достаток. Дуже сприятливий час для кохання, залицяння і щоб побалувати свою кохану людину - це буде оцінено по достоїнству, і ви зможете домогтися бажаного", - радить астролог.

Гарний час для покупок і продажу предметів мистецтва, розкоші, дорогих автомобілів, прикрас і т. д.

Існуючі відносини можуть зміцнитися, нові знайомства будуть заводитися дуже обачно та обережно, це важливо в цей період не робити ніяких різких рухів, інакше ви можете втратити ваш шанс. Тут головні якості - це поступальність і планомірність.

Так як в ці дні зростає тактильна чутливість, хочеться безпосереднього фізичного контакту з коханою людиною. Тому побалуйте себе і свого партнера походами в SPA, купіть спільний тур на відпочинок або приготуйте романтичну вечерю при свічках.

Чудовий час, щоб зайнятися собою: зробити косметичні процедури, пройти курс масажу, відвідати басейн, зайнятися проблемами шкіри і горла. Будуть давати користь вашому тілу статичні навантаження і процедури, які доставляють задоволення. Апетит у цей час підсилюється, тому слід знати міру в їжі.

Стелліум Урану з Сонцем, Венерою і Меркурієм (20-30 квітня)

Уран - це планета майбутнього, яка відповідає за нові технології, креативні рішення, свободу і електрику, тому люди, які будуть вам зустрічатися в цей період, будуть випромінювати особливу привабливість, магнетизм, дотепність і ексцентричність.

Для творчих людей стелліум буде давати яскравий і неординарний прояв себе, якісь авангардні ідеї. Можуть зав'язатися дружні відносини з незвичайними людьми, в чомусь дивними, особливо тими, хто займається наукою, айті, дослідженнями, креативною і оригінальною творчістю.

Це сприятливий період для акціонерних підприємств, робототехніки, клубів за інтересами, бізнес-спільнот, політичних, електричних і космічних організацій. В цей час будь-яке прогнозування і розрахунки мають найвищі шанси для реалізації.

Можливі різкі зміни - вдома, в стосунках, на роботі, в способі життя. Можуть бути несподівані приємні і неприємні ситуації. Відмінний час, щоб звільнитися від поганих звичок, позбавитися раз і назавжди від токсичних людей і дати волю емоцій.

"Буде хотітися нових вражень, нового місця проживання, переживань, свободи. Сказані слова в цей період можуть бути реалізовані самим дивним способом. У мисленні буде присутня легкість, швидкість прийняття рішень, спонтанність та перегляд раніше прийнятих рішень. Втілення в життя самих фантастичних і нереалістичних планів, як здавалося раніше. Ви можете отримати приголомшливі новини чи потрібну вам інформацію, якщо зробите запит", - розповідає астролог.

В бізнесі і фінансах: може бути втрата грошей, цінних речей, безглузді витрати. Потрібно впроваджувати нове і змінювати методи, якщо старе не працює. Пристосуйте ситуації до сьогодення. У цей час можна бути авантюристом, навіть трохи аферистом. Раптові виграші, легко приходять і йдуть гроші.

У відносинах можливий розрив старих зв'язків і несподіване зав'язування нових відносин, захоплення, експерименти в любові, романтичні пригоди, авантюризм. Прояв щирої зацікавленості, вірності і пошук гармонії. Непередбачувані розв'язки любовних історій. Дуже велика амплітуда в прояві почуттів.

Що стосується здоров'я, то тут можуть виникнути непереносимість деяких продуктів, гострі прояви алергії, непереносимість алкоголю. Несподівані наслідки від прийому лікарських препаратів.

Марс переходить в Рак (23 квітня)

Так як Марс - планета намірів і дій, то після 23 квітня, коли вона зайде в знак Рак, різкий старт вже не варто брати, або починати повільно і неквапливо, або краще відкласти справу на той час, коли планета дій зайде в вогненний знак - Лев.

Марс в цьому знаку дуже слабкий, тому дає афекти, примхливість, незадоволеність, мстивість, негатив і розчарування. Якщо у вас не опрацьовані теми сім'ї, дому, переїзду, батьків, нерухомості, то такий Марс створить проблеми і психологічний дискомфорт в цих сферах. Якщо невдоволення стримується давно, то це призведе до психологічного виснаження, а в результаті - хвороби.

"В цей час людям хочеться відпочивати, закритися в свою "раковину" і нічого не робити - суцільна пасивність, лінь і закритість. Тому ви можете зіткнутися з тим, що ваші співробітники будуть просити відгули, відпустки, попрацювати з дому або взагалі без будь-якого ентузіазму братися за справи. В цей час людей складніше розворушити, надихнути або змусити щось купити", - додає астролог.

Єдине, що може розбурхати - це реальна або уявна небезпека, що насувається на нерухомість або рідних.

"Це час для того, щоб озирнутися і зробити кілька кроків назад, приймати рішення дуже акуратно, з підозрою, поклавшись на свою інтуїцію. Негатив від зовнішнього світу буде дуже сильний, тому обходьте стороною заздрість, мстивість і ниття", - радить Аріна.

Повня 27 квітня о 6:31

Повня буде проходити дуже напружено, в аспекті тау квадрата, в Скорпіоні. Тут присутній аспект печатки нещастя або по-іншому суворого вчителя, аспект нерішучості, та все це буде моторошно забирати вашу енергію.

За два дні до і після може з'явитися якийсь песимізм, меланхолія, депресивність або просто погане самопочуття. Так само такі аспекти викликають заздрість, жадібність та різні фобії.

Постарайтеся в ці дні бути дисциплінованим, проявляти серйозність у всьому і багато працювати - так ви зможете уникнути негативних думок і не піддатися на чужиц токсичний вплив на вас.

Так як емоційність у ці дні буде підвищена, то краще уникати серйозних заходів і розмов. З 26-го по 28-е несприятливо для фінансових операцій, угод, хірургічних операцій.