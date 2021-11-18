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На ці знаки зодіаку обрушиться удача в грудні 2021: останній шанс для вас!

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Четвер 18 листопада 2021 06:00
На ці знаки зодіаку обрушиться удача в грудні 2021: останній шанс для вас! Фото: Гороскоп на грудень 2021 (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на грудень 2021 розповість про три знаки Зодіаку, яких чекає багато везіння і удачі. Астрологи кажуть, що для цих щасливчиків такий шанс стане чи не останнім цього року, тому ним потрібно обов'язково скористатися.

Про це пише Moon-today.

Близнюки

Для Близнюків настане час, коли вони зможуть подумати про себе і реалізувати свої "хотілки". Відмінний час для зміни зовнішнього вигляду.

На роботі все буде добре, але є ризик вкластися в справу, яка може прогоріти. Будьте обережні!

Сходіть в гості до родичів, вони за вами скучили. Але будьте обережнішими на вулицях - місяць для вас травмонебезпечний - великий ризик отримати розтягнення або що гірше.

Діва

Астрологи дають Діві хороший прогноз на грудень. При цьому важливо не перевантажувати себе, розумно розподіляючи сили.

Займіться підготовкою до Нового року заздалегідь, а після свят відразу зосередьтеся на поліпшенні матеріального становища. В кінці року нових справ краще не починати, щоб нічого не зупинялося на половині дороги.

Не скупіться на подарунки для рідних і друзів, все вам повернеться в подвійному розмірі. При цьому в борг грошей намагайтеся не давати, інакше все може закінчитися сваркою.

Стрілець

Для Стрільця в грудні все буде по плечу. Ваша завзятість, комунікабельність, великі знання стануть ключем до успіху в цьому місяці.

Сімейним представникам знака краще проводити більшу частину вільного часу з сім'єю, залишивши посиденьки з друзями на інший час. Деяких Стрільців у грудні чекає доленосна зустріч.

Для скарг на здоров'я не буде часу, головне - висипайтеся і встигайте відновлюватися.

Раніше ми писали, які зміни подарує рік Тигра знакам Зодіаку, яких побоювалася сама віщунка Ванга.

Також астролог Аріна Артуровна попередила про особливий повний місяць, який в листопаді 2021 співпаде з затемненням.

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