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Меркурій в Діві: астролог розповіла, які зміни принесе нам особливий час

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Неділя 08 серпня 2021 21:00
Меркурій в Діві: астролог розповіла, які зміни принесе нам особливий час Фото: Гороскоп на серпень 2021 (facebook.com/zodiakfun)
Автор: Світлана Мащенко

Астролог попередила про особливу подію, яка відбуватиметься з 12 по 30 серпня. Йдеться про перехід планети Меркурій в знак Зодіаку Діва - часу чіткої інформації, планування та аналізу.

Своїми знаннями з Lite поділилася відомий астролог Аріна Артуровна.

"Період хороший для того, щоб привести всі свої справи і рахунки в порядок. На переговорах і зустрічах рекомендується говорити по суті, без зайвої води. Вам варто згадати про справи та обов'язки, і почати вже працювати або посилено зайнятися пошуком роботи, якщо ви безробітний. Псевдопіар або фальшива обгортка розпізнається за версту", - вважає Аріна.

В цей час цінується конкретна і чітка інформація, яка, навіть попри те, що надходить з перевірених джерел, перевіряється ще раз, іноді і не раз або збирається з різних джерел, аналізується. Ніхто вам на слово не повірить і на емоції або провокації навряд чи піддасться.

Сприятливий цей час для:

  • пошуку ділових контактів
  • зборів і нарад, планування
  • складання звітів, інвентаризації, наведення порядку
  • здачі аналізів і проходження обстеження по здоров'ю
  • пошуку експертів у своїй ніші
  • пошуку потрібних медичних фахівців
  • консультацій та консультування
  • найму на роботу співробітників або пошуку домашнього персоналу
  • пошуку роботи

Раніше астролог також попередила про всі події, які нас чекають у серпні 2021.

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