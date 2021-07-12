Сонце в Плутоні і Чорний місяць: астролог попередила про "вибухонебезпечний" час

Астролог попередила про дуже "вибухонебезпечний" період з потужною енергією, який відбуватиметься з 13 по 24 липня. Пов'язано це з Сонцем в Плутоні і "розрядкою" на Нептун і Чорний місяць.

"Плутоніанський тиск буде відчуватися до 22-го липня більш яскраво, так як він буде відбуватися в знаку Рак, а це означає, що маніпулювати, пригнічувати, насаджувати свою волю іншим буде легше, але коли Сонце перейде в знак Лев, то можна отримати вибухонебезпечну віддачу і колосальну енергію, яка просто все випалює", - прогнозує астролог.

Оскільки Рак вважається "терплячим" знаком, то до 22 числа будуть переважати самокопання, переживання в собі, почуття безнадійності, відсутності вибору. Можливі напади люті, як всередині, так і зовні.

"Внутрішні конфлікти, напруга, а з іншого боку колосальна внутрішня сила. Можливе зіткнення з колективом, владою, вищестоящими органами, кримінальним світом", - додала Аріна.

Крім ризику конфліктів, також є небезпека травм, суїцидальних настроїв, заздрості, проблем із законом. Також вірогідні проблеми, що стосуються взаємин, виникають у сферах бізнесу, чужих фінансів, страхування, податків, спадщини, аліментів.

"Так як вихід енергії буде на Нептун і Чорний місяць, то конфлікти можна буде залагодити фінансовим шляхом, взаємодопомогою, добротою, глибоким задушевним спілкуванням. Довіртеся інтуїції", - радить експерт.