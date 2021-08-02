Серпень обсипле грошима ці три знаки Зодіаку: знайдіть себе серед обраних!

Гороскоп на серпень 2021 розповість, кого зі знаків Зодіаку чекають великі успіхи у фінансовій сфері - прибуток, підвищення зарплати, доходи звідки не чекали.

Телець

У серпні 2021 у вас з'явиться шанс підвищити свої доходи, професійно вирости завдяки діям в бізнесі або кар'єрному росту. Не виключено отримання фінансової допомоги від родичів, вигоди з боку впливових людей, начальства.

Особливо добре піде тіньовий бізнес, медицина, сфери, пов'язані з морем і водою, живністю, доходи від творчості.

Рак

Протягом серпня 2021 року Раки отримуватимуть велику кількість замовлень і без роботи не залишаться. Ви зможете також привернути додаткові фінанси, взяти кредит або знайдете додаткові джерела заробітку. Також велика ймовірність, що ви перейдете на режим онлайн або візьмете віддалену роботу.

Якщо вам знадобиться певна сума для нового проекту, ви зможете знайти допомогу у спонсорів або укласти вигідну колаборацію. Найголовніше не спустити все на розваги, подарунки і різного роду заходи.

Стрілець

З фінансової точки зору для Стрільців дуже успішною виявиться третя декада. Хороший дохід отримають ті, хто зайнятий розумовою працею, консультаційною та організаторською діяльністю, комерцією.

У кар'єрі і робочому колективі вас чекає творчий успіх, можлива підтримка з боку таємного покровителя. Якщо ви в пошуку, то друга і третя декади серпня будуть насичені на пропозиції.

Астролог радить використовувати контакти із зарубіжними фірмами або фахівцями - вони допоможуть вибудувати перспективні плани, здобути вищу освіту, розширити горизонти.