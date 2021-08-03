Сонце в знаку Лева: кому цей час принесе успіх, а кому - небезпеки

Сонце у Леві напружене Сатурном пробуде в такому положенні до 10 серпня. У цей період доведеться багато працювати, робити все якісно і на перспективу. Можуть виникнути проблеми зі здоров'ям і труднощі у стосунках.

В цей час додаткова відповідальність і обов'язки можуть лягти на вас важким і непосильним вантажем. З іншого боку педантичність і скрупульозний підхід до роботи допоможе вам досягти хороших результатів. Може здатися, що ви робите один крок вперед і вісім - назад. Будь-який процес буде йти з великими гальмами.

"Якщо ви найманий співробітник, то начальство в цілому буде приймати ваші зусилля як належне, а вам доведеться виконувати будь-які їхні вимоги. Недбалість в роботі або безвідповідальність не тільки неприйнятні, але і спрацюють в майбутньому проти вас. Не варто домагатися розташування або розраховувати на удачу, щоб утриматися на плаву в цей період, тільки важка і наполеглива праця дадуть результат. Халяви не буде", - каже астролог.

При цьому будуть з'являтися шанси і сигнали, що сприяють професійному розвитку, ніби якась сила м'яко і плавно заземлює вас, дає ґрунт під ногами і натякає "роби надовго і якісно". Але ви можете зіткнутися з невірою в себе, труднощами. Можуть бути стани, що ви не професіонал, самозванець, бажання ніколи не реалізуються

У цей період нас чекають:

винагорода за працю в минулому,

штрафи за прогуляні уроки і роботу,

погіршення особистих стосунків,

проблеми з законом,

турбота про старших, хворих.

Можуть виникнути погіршення здоров'я, падіння імунітету і загального енергетичного рівня, якщо не дотримуватися дисципліни, режиму сну і харчування.