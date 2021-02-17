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Сонце в Рибах: астролог розповіла, кому пощастить більше всіх

Новость на русском → Середа 17 лютого 2021 19:00
Сонце в Рибах: астролог розповіла, кому пощастить більше всіх Астролог попередила про особливий період у лютому (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Астролог попередила українців про особливу подію, яка розпочнеться 18 лютого, і буде відзначена переходом Сонця в знак Риби. У кого буде найбільше шансів здійснити прорив протягом цього місяця - читайте в нашому матеріалі.

Своїми знаннями з Lite поділилася відомий український астролог Аріна Артуровна.

За словами експерта, 18 лютого відбудеться перехід Сонця в знак Риби і світило пробуде там місяць.

"Продуктивний період можливий у людей, зайнятих у сфері мистецтва, творчості, кінематографа, ютюб і соцмереж, психологів та медичної сфери. Період сприятливий для лікування, медитацій, відновлення психічного і емоційно здоров'я", - зазначила вона.

"Це період закулісних справ і фінансів, відокремленої роботи, далеких поїздок, відпочинку, лікування, творчого натхнення і закоханостей. У цей період можуть вчинятися будь-якого роду авантюри від політичних і фінансових до таємних любовних зв'язків. Люди в цей час стають більш милосердними, добрими, сентиментальними", - говорить фахівець.

Астролог зазначила, що в цей час може виникати бажання робити добро, займатися благодійністю, життя надасть шанс допомогти кому-небудь з нужденних. Крім того, може виникнути бажання побути наодинці з собою, зайнятися тим, чого прагне ваша душа.

Раніше астрологи назвали трьох щасливчиків серед знаків Зодіаку, які можуть збагатитися вже в березні 2021-го.

астролог попередила про напруженому періоді початку лютого, яке пов'язане з переходом Венери в знак Водолія.

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