Астрологи назвали головних везунчиків і невдах 2022: дізнайтеся, в якому ви списку

У трійці щасливчиків року Тигра виявилися Овен, Рак і Діва, а ось Левам, Скорпіонам і Стрільцям пощастить набагато менше.

Кому пощастить у 2022-му році

Овен

Удача буде поруч з Овнами протягом року - особливо в амурній і діловій сферах життя. Астрологи пророкують вам поліпшення матеріального блага, не виключено, що ви зможете обзавестися новими великими покупками: авто, квартирою, дачею.

Щоб все склалося вдало, приділіть час саморозвитку, займіться підвищенням профкваліфікації, розставте пріоритети на найближчі 365 днів.

Рак

Ракам буде щастити в багатьох сферах життя. На початку року вам знадобиться гнучкість, зосередженість, впевненість в собі. При цьому слід вчасно розпізнавати маніпуляторів і недоброзичливців, які захочуть вам нашкодити.

Особливо добряче пощастить вам в любовній сфері. Якщо ви самотні, вас чекає зустріч з другою половинкою, з якою вдасться побудувати міцні відносини.

Діва

Діви опиняться в центрі уваги у 2022 році. Але важливо не лінуватися, щоб досягти високих показників, в бізнесі, справах, кар'єрі. Займіться саморозвитком і підвищенням кваліфікації. А щоб не перегоріти, вчасно відпочивайте.

Самотнім Дівам належить доленосна зустріч з людиною, яка стане їм близька і дорога.

Кому не пощастить у 2022-му році

Лев

Вас чекає досить складний період у 2022-му році. Невдача буде переслідувати як у фінансовій сфері життя, так і в інших сферах. Щоб заробити хоча б мінімальний дохід, доведеться докладати титанічні зусилля.

Але не турбуйтеся сильно. В результаті ви отримаєте новий життєвий досвід, який вам ще не раз стане в нагоді. Загартування ще більше допоможе вам у досягненні всіх поставлених цілей, а також у випередженні конкурентів.

Скорпіон

У Скорпіонів ймовірні як депресії, так і нервові зриви. Рекомендується в будь-якій ситуації намагатися тримати свої емоції під контролем і регулярно займатися розслаблюючими практиками (йогою, медитацією).

Деякі представники зодіакального кола поставлять крапку у відносинах з партнером. Якщо вони токсичні, не варто за них триматися і намагатися повернути те, що неможливо. Мудрість і терпіння повинні стати головними якостями протягом усього року.

Стрілець

Стрільцям доведеться нелегко в рік Тигра. Негаразди будуть як в особистій сфері життя, так і в діловій. Вам доведеться не раз попітніти, щоб подолати перешкоди на своєму шляху.

Частіше прислухайтеся до порад рідних і близьких людей, особливо до старших родичів. Вони можуть давати мудрі поради, які допоможуть вирішити складні завдання.