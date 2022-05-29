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Якщо жінка має ці якості, чоловік закохається вмить

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Неділя 29 травня 2022 21:15
Якщо жінка має ці якості, чоловік закохається вмить Фото: В яких жінок закохуються чоловіки (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Протягом життя ми намагаємося вибудувати стосунки, прагнучи кохати і бути коханими. У когось це виходить одразу, хтось переживає болісні розриви. А от психологи кажуть, що є певний набір жіночих якостей, які приводять чоловіка до закоханості.

Про це розповіла американський психолог Ширлі Лі, пише Quora.

Жінка, як найбезпечніше для нього місце на планеті

Ваші руки, очі та коліна - це має бути для нього притулком. Якщо ви станете найбезпечнішим місцем на планеті для таємних потреб його серця, він ніколи не піде.

Жінка, з якою він відчуває свою важливість

Цінуйте його, коли він докладає всіх зусиль, щоб купити подарунок або надати вам так необхідну емоційну підтримку. Скажіть йому, що він змінив ваше життя.

Жінка, яка приймають його, яким він є

Якщо ви можете заохочувати його бути справжнім "я", це зробить вас надзвичайно привабливою. Коли він почувається в безпеці та комфорті, він відкриється вам.

Жінка, яка його підштовхує і надихає

Жінка, яка досягає успіху у своїх досягненнях, будь то кар'єра, саморозвиток, і надихає чоловіка розвиватися разом з нею - надзвичайно приваблива для чоловіків.

Жінка, яка впевнена у ваших стосунках

Впевненість - одна з найпривабливіших рис, які може мати жінка. Якщо ви впевнені, він відчує те ж саме, це змусить його більше відкритися для вас.

Раніше ми писали, про річ № 1 в жінках, яку чоловіки ніколи не зрозуміють.

Крім того повідомлялося, як "чоловічими прийомами" закохати в себе хлопця.

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