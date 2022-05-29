ru ua
Вс, 29 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Если женщина обладает этими качествами, мужчина влюбляется моментально

Новина українською →
Воскресенье 29 мая 2022 21:15
Если женщина обладает этими качествами, мужчина влюбляется моментально Фото: В каких женщин влюбляются мужчины (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В течение жизни мы стараемся выстроить отношения, стремясь любить и быть любимыми. У кого-то это получается сразу, кто-то переживает мучительные разрывы. А вот психологи говорят, что есть определенный набор женских качеств, которые приводят мужчину к влюбленности.

Об этом рассказала американский психолог Ширли Ли, пишет Quora.

Женщина, как самое безопасное для него место на планете

Ваши руки, глаза и колени - это должно быть для него убежищем. Если вы станете самым безопасным местом на планете для тайных потребностей его сердца, он никогда не уйдет.

Женщина, с которой он чувствует свою важность

Цените его, когда он прилагает все усилия, чтобы купить подарок или оказать вам так необходимую эмоциональную поддержку. Скажите ему, что он изменил вашу жизнь.

Женщина, принимающая его, каким он является

Если вы можете поощрять его быть настоящим "я", это сделает вас чрезвычайно привлекательной. Когда он чувствует себя в безопасности и комфорте, он откроется вам.

Женщина, которая его подталкивает и вдохновляет

Женщина, которая преуспевает в своих достижениях, будь то карьера, саморазвитие, и вдохновляет мужчину развиваться вместе с ней - чрезвычайно привлекательна для мужчин.

Женщина, которая уверена в ваших отношениях

Уверенность - одна из самых привлекательных черт, которые может иметь женщина. Если вы уверены, он почувствует то же самое, это заставит его больше открыться для вас.

Ранее мы писали, про вещь № 1 в женщинах, которую мужчины никогда не поймут.

Кроме того сообщалось, как "мужскими приемами" влюбить в себя парня.

Читайте LITE в Google News
STYLER
Маленький украинец изготавливает и продает браслеты, чтобы помочь ВСУ (фото)
Маленький украинец изготавливает и продает браслеты, чтобы помочь ВСУ (фото)