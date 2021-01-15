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Вагітна дружина Віктора Павліка поділилася першим фото дитини

П'ятниця 15 січня 2021 15:18
Вагітна дружина Віктора Павліка поділилася першим фото дитини
Катерина Репяхова і Віктор Павлік (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Світлана Мащенко

Вагітна первістком дружина Віктора Павліка, 26-річна Катерина Репяхова поділилася першими фото майбутньої дитини. Дівчина знаходиться на 19-му тижні вагітності і готується стати мамою вже на початку літа.

У своїх Instagram-stories Катерина оприлюднила кадри, зроблені під час УЗД, які фактично є першими знімками майбутньої дитини.

"Так ми ростемо", - підписала дівчина зворушливі кадри.

Вагітна дружина Віктора Павліка поділилася першим фото дитини

Дружина Віктора Павліка показала перше фото дитини (скрін: instagram.com/repyahovakate)

Стать малюка пара поки не поспішає розсекречувати. Але, як зізналася Катерина, вона дуже хотіла дівчинку, а Віктор Франкович - хлопчика. Для народного артиста дитина стане вже четвертою. Троє старших дітей народилися у шлюбі з попередніми дружинами.

"Зараз ще більше", - підписала кадр з малюком Репяхова

Вагітна дружина Віктора Павліка поділилася першим фото дитини

Катерина Репяхова показала перше фото дитини (скрін: instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, що 26-річна Катерина Репяхова стала четвертою дружиною Віктора Павліка у травні минулого року. Дівчина кілька років працювала концертним директором артиста, і між ними зав'язався роман.

Раніше Катя розповідала, як довго вони намагалися зачати дитину. А пізніше зізналася, що за планом малюк народиться в особливий для неї день.

Також ми писали, що син Віктора Павліка зізнався, що зрадив своїй дружині і дуже шкодує про це.

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