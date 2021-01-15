Вагітна дружина Віктора Павліка поділилася першим фото дитини

Катерина Репяхова і Віктор Павлік (фото: instagram.com/repyahovakate)

Вагітна первістком дружина Віктора Павліка, 26-річна Катерина Репяхова поділилася першими фото майбутньої дитини. Дівчина знаходиться на 19-му тижні вагітності і готується стати мамою вже на початку літа.

У своїх Instagram-stories Катерина оприлюднила кадри, зроблені під час УЗД, які фактично є першими знімками майбутньої дитини.

"Так ми ростемо", - підписала дівчина зворушливі кадри.

Дружина Віктора Павліка показала перше фото дитини (скрін: instagram.com/repyahovakate)

Стать малюка пара поки не поспішає розсекречувати. Але, як зізналася Катерина, вона дуже хотіла дівчинку, а Віктор Франкович - хлопчика. Для народного артиста дитина стане вже четвертою. Троє старших дітей народилися у шлюбі з попередніми дружинами.

"Зараз ще більше", - підписала кадр з малюком Репяхова

Катерина Репяхова показала перше фото дитини (скрін: instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, що 26-річна Катерина Репяхова стала четвертою дружиною Віктора Павліка у травні минулого року. Дівчина кілька років працювала концертним директором артиста, і між ними зав'язався роман.

Раніше Катя розповідала, як довго вони намагалися зачати дитину. А пізніше зізналася, що за планом малюк народиться в особливий для неї день.

Також ми писали, що син Віктора Павліка зізнався, що зрадив своїй дружині і дуже шкодує про це.