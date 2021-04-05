Не впускайте гостей: що не можна робити сьогодні, всі традиції дня святого Никона

5 квітня християни традиційно згадують святого Никона. Сьогодні йому служать, моляться і служать молебні. Миряни в цей день святкують День супу і День геолога. Що прийнято робити в це свято, а також які існують заборони – читайте в нашій статті.
Також сьогодні іменини святкують: Василь, Лідія, Никон, Пахом.
У Ніконов день висаджували яблуні, горобину, червону, чорну смородину. Також в цей день було заведено прибирати в будинку та у дворі. Витрушували ліжка, прибирали сміття, міняли солому в матрацах.
Сьогодні також прийнято було позбавлятися від старих речей. Щоб урожай був багатим, сьогодні очищають землю, вирівнюють город і готують насіння для майбутнього аграрного сезону.
Також на ніч закривають двері, щоб біда не увійшла. З цієї ж причини в цей день зазвичай не ходять в гості.
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